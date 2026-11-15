$!Recibe Congreso de Sinaloa el Quinto Informe de la administración que corresponde a Rocha Moya

CULIACÁN._ El Congreso del Estado recibió este domingo el documento del Quinto Informe de Gobierno de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, que corresponde en realidad a la administración del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, con el que inicia formalmente el proceso legislativo para revisar los resultados y las acciones realizadas por la administración estatal. La entrega estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, quien acudió en representación de la Gobernadora al Salón Constituyentes de 1917, donde fue recibido por legisladores de las distintas fuerzas políticas.





Durante el acto, Saucedo Barrón sostuvo que el Gobierno estatal mantiene como prioridad la construcción de la paz y el bienestar de la población sinaloense, además de impulsar acciones relacionadas con el fortalecimiento del tejido social, la economía, el empleo y los sectores productivos. “En el marco de la entrega de este informe y en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se hace patente el compromiso de su gobierno con la construcción de la paz y el bienestar de las familias sinaloenses”, declaró. El funcionario también destacó la coordinación de la administración estatal con el Gobierno federal, los ayuntamientos y distintos sectores de la sociedad.





Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Moncerrat López López, explicó que el documento será distribuido entre las y los diputados para comenzar la revisión de las cifras, los resultados y el alcance de los programas gubernamentales. Detalló que el análisis se desarrollará mediante las comisiones legislativas y las comparecencias de los titulares de las dependencias estatales, quienes deberán exponer los resultados de sus respectivas áreas. “Durante este proceso de análisis, que se llevará a cabo a través de las comisiones de trabajo integradas por diputadas y diputados se harán reflexiones y aportaciones importantes”, expresó. López López señaló que la revisión del informe constituye una responsabilidad institucional para evaluar el ejercicio del poder público y las políticas implementadas en ámbitos como desarrollo social, salud y educación. También llamó a conservar el diálogo y el respeto entre los poderes, al considerar que las diferencias políticas no deben impedir los acuerdos en beneficio de Sinaloa.



