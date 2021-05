$!Recibe Cruz Elizabeth López el galardón de Supermamá 2021

Gracias a sus acciones altruistas que ha tenido tras fundar Casa Valentina, un hogar para niños y niñas y sus familias que viven fuera de la ciudad y no cuentan con suficientes recursos para trasladar a sus pequeños al Hospital Pediátrico de Sinaloa, Cruz Elizabeth López Rojo, será condecorada como Supermamá 2021 por Selecciones Reader’s Digest.

Así como qué programas de prevención se pueden generar en los hogares mexicanos para ayudar al resto de la población, como no consumir alimentos con sustancias cancerígenas.

La fundadora compartió que en 14 años de existencia, la fundación ha tenido un crecimiento importante, creando un espacio digno para los niños que tienen una enfermedad como esta, disfrutando de instalaciones de primera calidad, contando además con especialistas en nutrición, entre otros, todo en pro de los niños, buscando con ello que la enfermedad no sea un motivo o limitante para darles a ellos lo que se merecen.

“Yo no me veo sin Casa Valentina, porque aquí hago lo que podría haber hecho por mis hijos, trabajando para ofrecer lo mejor a los niños, dándoles una mejor calidad de vida, lo que un padre quiere para sus hijos, así es como trabajo yo en Casa Valentina”, señaló López Rojo.

Pero también hay logros, entre ellos, poder conseguir recursos para darle lo mejor a los pequeños, además de ser en todo el país, la única institución que cumple un sueño de llevar a los niños a Disneylandia, cumpliendo 10 años realizando esta actividad, llevando al niño aún por más humilde que sea, a uno de los mejores parques de diversión de todo el mundo.

“Este es uno de los sueños que yo quería hacer con mis hijos, y aquí en Casa Valentina lo veo logrado, además de recibir muchas satisfacciones como el cariño de los niños, que cada que me ven corran hacia mí para abrazarme me llena de mucha felicidad”, resaltó.

López Rojo resaltó también, que en estos momentos, las necesidades más apremiantes para la institución, tienen que ver con la recaudación de fondos, así como adquirir más productos de limpieza, despensas, carnes,verduras, gasolina, entre otros.

Una de manera de ayudar a la institución, es apoyando sus campañas de Librotón, tapatón,y Pettón, haciéndoles llegar libros que ya utilicen, tapaderas, botellas de plástico, con lo que se obtienen fondos para la institución, además de contribuir a apoyar al medio ambiente.

Quien es además la presidenta del patronato del Hospital Pediátrico de Sinaloa, detalló que, en estos momentos, en este nosocomio se atienden alrededor de 97 niños recibiendo tratamiento médico, de los cuales a 45 de ellos, Casa Valentina les está ofreciendo hospedaje y alimentación para recibir todo su tratamiento.

“El 70 por ciento de los niños atendidos son foráneos, ellos no viven en Culiacán, y no tienen ningún familiar o situación económica para pagar un hotel, por eso nosotros les ofrecemos un lugar digno, el cual ellos pueden llamar mi hogar, donde no se preocupan por nada”, resaltó.

Subrayó que este galardón se lo dedica a su familia, a su esposo, su hijo, ya que sin el apoyo de ellos. ella simplemente no podría dar todo lo que hace en la institución.

