El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, consideró que el gobierno municipal actual ha inhibido la atracción de inversiones, aumentando la burocracia en los trámites y eliminando los incentivos fiscales.

Ante empresarios agremiados a la Canaco, señaló que la muestra más palpable de este desdén por promover y proteger la economía lo representa el cierre arbitrario del Centro de la capital del estado, cuando se pudieron encontrar alternativas menos radicales e igual de efectivas para evitar el daño a los negocios de tantos comerciantes.

“Hay una cerrazón y, sobre todo, una barrera de la persona que está gobernando. Tantos problemas que tenemos en Culiacán y no hay solución ni visión, menos sentido de humildad y respeto a los culiacanenses y eso, como yo que soy de Culiacán, no quiero más de lo mismo y pienso que ustedes tampoco. Yo no voy a cerrar ninguna calle del Centro”, dijo.

Consideró que las empresas del comercio han sido víctimas de muy malas decisiones, del actual gobierno municipal, por lo que entiende su molestia e irritación hacia la autoridad.

Arbitrariamente, dijo, les cerraron calles, les bajaron la cortina de sus negocios, les impidieron abrir, e incluso prohibieron el acceso de la gente al Centro de la ciudad.

“Lo dije hace poco que yo sí voy a dar los Ceprofies. Yo quiero ser facilitador para que vengan inversionistas a invertir a Culiacán, y cuando hay inversión, hay economía, y cuando hay economía, hay trabajo, y eso se traslada en impuestos, y con esos impuestos hay expectativas para tener un mejor Culiacán”, manifestó.

Durante este encuentro con miembros de la Canaco, el candidato a la Alcaldía de Culiacán presentó su plan económico para la capital del estado, entre los que destacó su propuesta para convertir al Ayuntamiento en un gobierno facilitador de las cosas, donde se agilicen los trámites para contribuir al buen funcionamiento de los negocios.

De igual manera, destacó su propuesta para remodelar de fondo el centro de la ciudad, y los mercados municipales, con el objetivo de contribuir a la expansión de los comercios a través de espacios atractivos para que la gente acuda allí a realizar sus compras.

De igual manera, dijo, se pondrá en marcha el Programa Culiacán Emprende, “Hecho en Culiacán” para promover la comercialización de los productos elaborados por empresas locales, y el Consejo Municipal de Desarrollo Económico.

De manera especial informó sobre un proyecto para promover la gastronomía de Culiacán.

“Les garantizo que vienen tiempos muy buenos para la actividad comercial de Culiacán”, dijo el candidato.