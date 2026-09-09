Recibe Malala Academia, importante premio a nivel internacional

Malala Academia, institución con sede en Culiacán, recibirá el 2026 ICM Martial Arts Education Prize, bajo auspicio de la UNESCO. Este reconocimiento internacional valida su modelo educativo-deportivo para niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad, destacando su impacto social.
El galardón, otorgado por el International Centre of Martial Arts for Youth Development and Engagement (ICM), distingue prácticas educativas mediante artes marciales con potencial para la inclusión social y desarrollo juvenil. La ceremonia se realizará en el marco del décimo aniversario del ICM.
Roque Mascareño, presidente de Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, destacó que esta vez no convocaron para aplaudir un premio, sino para confirmar una verdad, y que hoy el mundo lo confirma.
“En Sinaloa somos más los buenos. Y eso no hay que decirlo en voz baja, hay que gritarlo, hay que viralizarlo, Malala Academia nació en Culiacán en el 2013, y nació como lo hacen las cosas grandes, sin reflectores, con disciplina con propósito, con un modelo, estudio y deporte que ha rescatado más de 3 mil 244 niñas, niños y adolescentes, cambiando calles por academias y deserción por permanencia escolar”, expresó.
Subrayó, que esta idea que nació en Sinaloa, logró cruzar todas las fronteras y tocó al planeta completo, que no es una excepción, sino una demostración de lo que se es capaz cuando se sirve al prójimo con autenticidad.
Roberto Gutiérrez, presidente de Malala Academia destacó que a Malala, los niños llegan queriendo aprender karate, kung fu o Tae Kwon Do.
“Llegan soñando con algún día portar su cinta negra. Y nosotros complementamos ese sueño para enseñarles algo mucho más importante, los ayudamos a soñar en la persona que pueden llegar a ser y les mostramos el camino. Primero hacemos las tareas, reforzamos matemáticas, español, ciencias naturales y después entrenamos. Una hora de estudio por una hora de artes marciales, la unidad de cambio es el esfuerzo. Les enseñamos disciplina, respeto, perseverancia, porque comprendimos que ningún niño debería recorrer solo el camino de convertirse en la persona que puede llegar a ser”, resaltó Gutiérrez.
Detalló que en México, siete de cada 10 jóvenes de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencias en matemáticas y que el país permanece por debajo del promedio de la OCD en matemáticas lecturas y ciencia, algo muy grave.
“Necesitamos entender que cambiar el rumbo de la educación de nuestros niños, no solo es responsabilidad de las escuelas o del gobierno, también quiere de nosotros, de la sociedad. En Malala no estamos formando niños para aprender a pelear, sino para aprender a luchar por sus sueños, a levantarse cada día cuando la vida los derrumbe, a entender que una mala calificación no los define, que el lugar donde nacieron no determina hasta dónde pueden llegar y sobre todo que hay alguien que cree en ellos”.
Reforzamiento educativo con artes marciales
Malala Academia es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Trabaja con niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años en vulnerabilidad y riesgo de abandono escolar.
Su modelo combina reforzamiento educativo con artes marciales y formación en valores. La institución opera con la premisa de que por cada hora de estudio, se obtiene una hora de artes marciales, usando el deporte como incentivo para la permanencia escolar.
El ICM, por su parte, es un Centro Categoría II de UNESCO creado en 2016 por acuerdo entre el Gobierno de Corea y UNESCO. Es el único centro de su categoría dedicado a las artes marciales y la juventud. Malala Academia cuenta con más de 12 años de operación, con cuatro academias en dos estados. Ha acumulado 3 mil 200 usuarios, 800 medallas deportivas y 2 mil 100 graduados de primaria a bachillerato.
La institución explicó que este enfoque ha sido validado por una evaluación externa de la Universidad de Stanford. Entre los hallazgos de Stanford, se observaron mejores hábitos escolares, mayor tiempo dedicado al deporte y menor permanencia en la calle.
La entrega del premio está programada para el 13 de noviembre de 2026 en Chungju, durante el ICM 10th Anniversary International Seminar on Realising Inclusive Societies through Martial Arts. Este seminario contará con 120 participantes, incluyendo representantes de UNESCO, funcionarios, académicos y practicantes.
La participación de Malala Academia incluirá la ceremonia de entrega del premio y una presentación en la Sesión 3, titulada “Designing and Implementing Inclusion: Evidence-based Martial Arts Research and Practice”, enfocada en inclusión y desarrollo social.
Gutiérrez resaltó que este reconocimiento internacional valida un modelo mexicano que une educación y artes marciales. La institución busca que el galardón se traduzca en mayor visibilidad, alianzas y financiamiento para que más niñas y niños accedan a oportunidades educativas.
Malala Academia ha lanzado la “Misión Malala Aceleración”. Invita a personas, empresas y donantes a sumarse a esta iniciativa para fortalecer la gestión de recursos y alianzas internacionales en Corea. La organización destaca que no se trata solo de financiar un viaje, sino de invertir en la capacidad de impacto en México.
En el evento estuvieron presentes, Richard David Huett, director general del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, además de representantes de distintas fundaciones que forman parte de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.