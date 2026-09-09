Recibe Malala Academia, importante premio a nivel internacional

Malala Academia, institución con sede en Culiacán, recibirá el 2026 ICM Martial Arts Education Prize, bajo auspicio de la UNESCO. Este reconocimiento internacional valida su modelo educativo-deportivo para niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad, destacando su impacto social. El galardón, otorgado por el International Centre of Martial Arts for Youth Development and Engagement (ICM), distingue prácticas educativas mediante artes marciales con potencial para la inclusión social y desarrollo juvenil. La ceremonia se realizará en el marco del décimo aniversario del ICM. Roque Mascareño, presidente de Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, destacó que esta vez no convocaron para aplaudir un premio, sino para confirmar una verdad, y que hoy el mundo lo confirma.

Roque Mascareño.

“En Sinaloa somos más los buenos. Y eso no hay que decirlo en voz baja, hay que gritarlo, hay que viralizarlo, Malala Academia nació en Culiacán en el 2013, y nació como lo hacen las cosas grandes, sin reflectores, con disciplina con propósito, con un modelo, estudio y deporte que ha rescatado más de 3 mil 244 niñas, niños y adolescentes, cambiando calles por academias y deserción por permanencia escolar”, expresó. Subrayó, que esta idea que nació en Sinaloa, logró cruzar todas las fronteras y tocó al planeta completo, que no es una excepción, sino una demostración de lo que se es capaz cuando se sirve al prójimo con autenticidad. Roberto Gutiérrez, presidente de Malala Academia destacó que a Malala, los niños llegan queriendo aprender karate, kung fu o Tae Kwon Do. “Llegan soñando con algún día portar su cinta negra. Y nosotros complementamos ese sueño para enseñarles algo mucho más importante, los ayudamos a soñar en la persona que pueden llegar a ser y les mostramos el camino. Primero hacemos las tareas, reforzamos matemáticas, español, ciencias naturales y después entrenamos. Una hora de estudio por una hora de artes marciales, la unidad de cambio es el esfuerzo. Les enseñamos disciplina, respeto, perseverancia, porque comprendimos que ningún niño debería recorrer solo el camino de convertirse en la persona que puede llegar a ser”, resaltó Gutiérrez. Detalló que en México, siete de cada 10 jóvenes de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencias en matemáticas y que el país permanece por debajo del promedio de la OCD en matemáticas lecturas y ciencia, algo muy grave.

Roberto Gutiérrez.