$!Recibe Mirna Medina la Medalla de Honor Dra. Norma Corona Sapién por su lucha en derechos humanos

Por su camino en la lucha de derechos humanos, la madre buscadora de personas desaparecidas, Mirna Nereida Medina Quiñónez recibió el Premio Medalla de Honor Dra Norma Corona Sapién, en reconocimiento a su trayectoria, para lo que se organizó una sesión solemne por el Congreso de Sinaloa en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Cuando me preguntan ¿quién eres? ¿qué haces? yo soy buscadora de tesoros, busco tesoros, y también busco paz, esperanza y doy muchas familias”, dijo la galardonada en un discurso conmovedor que no tenía preparado, prefirió improvisar frente al Pleno, llevando a las lágrimas a sus integrantes.

“Cada vez que me dan un premio o reconocimiento a mí me duele”, dijo, indicando que no debería haber más mujeres rasgando la tierra, es una lucha que pidió parar, dijo en nombre de sus compañeras buscadoras.