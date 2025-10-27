$!Recibe primaria Álvaro Obregón ‘Feria de Servicios y Capacitación’ organizada por Semujeres de Culiacán

Este lunes, la escuela primaria Álvaro Obregón fue sede de la Feria de Servicios y Capacitación, organizada por la Secretaría de las Mujeres de Culiacán, y cuyo propósito es promover valores, la sana convivencia y la prevención de la violencia desde la infancia.

“A lo largo de la jornada se impartieron cursos de prevención del acoso escolar (bullying) a cinco grupos del plantel, además de realizar actividades lúdicas y recreativas con las y los estudiantes, fomentando el aprendizaje de valores, el respeto y la empatía de una forma dinámica y divertida”, dice el informe del Ayuntamiento.

En el evento, Yuridia Loveli Román González, titular del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, destacó que la actividad forma parte de los esfuerzos coordinados entre diversas instituciones municipales que integran la Mesa de Prevención del Ayuntamiento de Culiacán.