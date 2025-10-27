$!Recibe primaria Álvaro Obregón ‘Feria de Servicios y Capacitación’ organizada por Semujeres de Culiacán

Este lunes, la escuela primaria Álvaro Obregón fue sede de la Feria de Servicios y Capacitación, organizada por la Secretaría de las Mujeres de Culiacán, y cuyo propósito es promover valores, la sana convivencia y la prevención de la violencia desde la infancia.
“A lo largo de la jornada se impartieron cursos de prevención del acoso escolar (bullying) a cinco grupos del plantel, además de realizar actividades lúdicas y recreativas con las y los estudiantes, fomentando el aprendizaje de valores, el respeto y la empatía de una forma dinámica y divertida”, dice el informe del Ayuntamiento.
En el evento, Yuridia Loveli Román González, titular del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, destacó que la actividad forma parte de los esfuerzos coordinados entre diversas instituciones municipales que integran la Mesa de Prevención del Ayuntamiento de Culiacán.
“Traemos diferentes actividades promoviendo desde la niñez valores y, sobre todo, el tema de la prevención de las violencias, el respeto entre niñas y niños, a través de una feria de servicios donde participan todas las instituciones de la mesa de prevención”, señaló Román González.