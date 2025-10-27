Culiacán
|
Oportunidades

Recibe primaria Álvaro Obregón ‘Feria de Servicios y Capacitación’ organizada por Semujeres de Culiacán

Durante este lunes, alumnos del plantel, acompañados por maestros y funcionarios, recibieron cursos para prevenir acoso escolar y promover sana convivencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2025 14:48
27/10/2025 14:48

Este lunes, la escuela primaria Álvaro Obregón fue sede de la Feria de Servicios y Capacitación, organizada por la Secretaría de las Mujeres de Culiacán, y cuyo propósito es promover valores, la sana convivencia y la prevención de la violencia desde la infancia.

“A lo largo de la jornada se impartieron cursos de prevención del acoso escolar (bullying) a cinco grupos del plantel, además de realizar actividades lúdicas y recreativas con las y los estudiantes, fomentando el aprendizaje de valores, el respeto y la empatía de una forma dinámica y divertida”, dice el informe del Ayuntamiento.

En el evento, Yuridia Loveli Román González, titular del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, destacó que la actividad forma parte de los esfuerzos coordinados entre diversas instituciones municipales que integran la Mesa de Prevención del Ayuntamiento de Culiacán.

$!Recibe primaria Álvaro Obregón ‘Feria de Servicios y Capacitación’ organizada por Semujeres de Culiacán

“Traemos diferentes actividades promoviendo desde la niñez valores y, sobre todo, el tema de la prevención de las violencias, el respeto entre niñas y niños, a través de una feria de servicios donde participan todas las instituciones de la mesa de prevención”, señaló Román González.

#Culiacán
#Gobierno de Culiacán
#Semujeres
#Mujeres
#Servicios
#Primaria
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube