Recibe Richard Millán, Alcalde de Elota, premio internacional por Mérito Humano

El presidente municipal de Elota, Richard Millán, recibió el galardón al Mérito Humano de los Premios Internacionales ALMA en Ciudad de México.
El premio es entregado de manera anual en una convocatoria en la que el aspirante debe postular. La entrega de este galardón es organizada por la Alianza de Líderes Mundiales, ALMA, y la Asociación de Municipios de México A.C. AMMAC y comenzó a ser entregado en 2022, por lo que este 2025 es apenas la tercera edición del galardón.
El alcalde de Elota fue galardonado en una categoría que únicamente admite postulación a funcionarios públicos, tanto alcaldes como legisladores, junto con otras 79 personas que recibieron premios.
“Con gran orgullo y emoción, comparto que ya nos encontramos en los Premios Internacionales ALMA, donde tendré el honor de recibir un reconocimiento en la categoría de Mérito Humano”, publicó en redes sociales el primer edil de Elota.
El alcalde de Elota ha alcanzado relevancia mediática a nivel nacional en los últimos meses debido a situaciones inoportunas durante su administración. En octubre de 2024, al asumir su cargo, decoró su oficina municipal con muebles estilo Luis XVI que después aclaró eran suyos con anterioridad a ser alcalde.
En junio de este año acudió a París, Francia, para participar en el Foro Mundial de alcaldes, evento que reúne a líderes locales de diversas partes del mundo para intercambiar experiencias y buenas prácticas de gobierno.
Este evento se encuentra libre a cualquier primer edil que pague la cuota de inscripción.
Su visita a París, bajo el discurso de actividad a beneficio de Elota, fue criticada por el Gobernador Rubén Rocha Moya que calificó de inoportuno el viaje.
Cabe destacar que Elota es uno de los municipios más violentos en la crisis de seguridad que enfrenta el estado desde septiembre de 2024, con masacres, balaceras y localización de cuerpos sobre todo en las zonas rurales del municipio.
El 15 de octubre, mientras el alcalde regresaba a Elota tras una gestión en el Palacio de Gobierno ubicado en Culiacán, sufrió un intento de despojo de vehículo del que resultó ileso.
También fue foco de críticas el pasado Día de Brujas cuando se apropió de una identidad cultural reduciéndola a una disfraz al vestirse como árabe en un evento de disfraces.