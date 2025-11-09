Recibe Richard Millán, Alcalde de Elota, premio internacional por Mérito Humano

El presidente municipal de Elota, Richard Millán, recibió el galardón al Mérito Humano de los Premios Internacionales ALMA en Ciudad de México.

El premio es entregado de manera anual en una convocatoria en la que el aspirante debe postular. La entrega de este galardón es organizada por la Alianza de Líderes Mundiales, ALMA, y la Asociación de Municipios de México A.C. AMMAC y comenzó a ser entregado en 2022, por lo que este 2025 es apenas la tercera edición del galardón.

El alcalde de Elota fue galardonado en una categoría que únicamente admite postulación a funcionarios públicos, tanto alcaldes como legisladores, junto con otras 79 personas que recibieron premios.

“Con gran orgullo y emoción, comparto que ya nos encontramos en los Premios Internacionales ALMA, donde tendré el honor de recibir un reconocimiento en la categoría de Mérito Humano”, publicó en redes sociales el primer edil de Elota.