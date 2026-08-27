$!Reciben 220 emprendedores equipos para fortalecer economía familiar, en Culiacán

Un total de 220 emprendedores de Culiacán recibieron 835 equipos y mobiliario diverso como parte del Programa Equipa Sinaloa, apoyos que buscan fortalecer sus micronegocios y contribuir al sustento de sus familias. La entrega fue encabezada este jueves por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, donde se otorgaron apoyos correspondientes a las modalidades Equipa, Estiliza, Atienda y Saber Hacer, de la Secretaría de Economía.

Este evento representa el primer acto de la Gobernadora ante la sociedad civil, pues asumió el cargo el pasado lunes 24 de agosto. De los 220 beneficiarios, 87 son mujeres jefas de familia y 133 son hombres.

Durante el evento, la Mandataria estatal afirmó que su Gobierno trabajará en atención directa a la ciudadanía y destacó la importancia de acompañar a las familias que desarrollan actividades económicas por cuenta propia. “Nos interesa que cada familia en Sinaloa viva con tranquilidad, sepa que cuenta con su Gobierno, que tiene un gobierno cercano, que estaremos siempre escuchándolos y que vamos juntas y juntos a generar todas las condiciones para que nos vaya mejor”, dijo.

Domínguez Nava explicó que el Programa Equipa Sinaloa tiene como propósito respaldar las actividades que realizan las familias mediante sus propios negocios. “Ustedes que han decidido tener una micro empresa, pues es muy valioso lo que ustedes aportan no solamente a su familia, sino también a nuestro Estado”, reconoció.

La Gobernadora destacó que las microempresas representan, de acuerdo con lo expuesto durante el evento, el 70 por ciento de la generación del empleo en Sinaloa. Por ello, señaló que el programa busca fortalecer las actividades económicas de los emprendedores mediante la entrega de equipo y mobiliario que les permita continuar con sus negocios. Domínguez Nava también informó que a inicios de esta misma semana se realizó una entrega similar de apoyos en Escuinapa y adelantó que en los próximos días el programa llegará a los municipios de El Fuerte y Choix. “Y vamos a fortalecer estas acciones porque nos interesa muchísimo que ustedes, al seno de sus familias, sientan la tranquilidad del acompañamiento que estaremos dando para nuestra recuperación económica en Culiacán y en todo Sinaloa”, dijo. El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, destacó durante su intervención la importancia del programa para quienes emprenden y señaló que los apoyos se han concentrado principalmente en mujeres.

“Éste es un evento muy noble, muy importante, es la base y la esencia precisamente del gobierno que usted encabeza, porque nosotros consideramos que la economía se construye de abajo para arriba”, expresó. El funcionario explicó que el programa se dirige principalmente a mujeres no porque exista una condición específica que limite los apoyos a este sector, sino porque son ellas quienes principalmente los solicitan. “La economía de Sinaloa tiene que salir adelante precisamente con el apoyo de las mujeres y con el trabajo de las mujeres, incluidas todas las que el día de hoy van a recibir un equipamiento”, concluyó. Aguerrebere Espitia indicó que los diversos apoyos entregados durante el sexenio han beneficiado en un 60 por ciento a mujeres.