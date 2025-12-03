$!Reciben 36 empresas de Sinaloa distintivo por derechos humanos en 2025

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa celebró la quinta edición de la entrega del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos 2025, en la que reconoció a 36 firmas privadas, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia de la iniciativa. Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enfatizó que el distintivo surge de una convicción clara: que la dignidad de las personas no debe ser negociada ni quedar al margen del desarrollo económico. Además, recalcó que la CEDH, como organismo público autónomo, busca la defensa y promoción de los derechos, pero esto solo es posible con aliados como las empresas aquí presentes.









El evento reunió a representantes de las empresas galardonadas, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales como José Ángel López Fierro, subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Economía; y Sergio Raúl Esquer Peiro, director general de Agrícola El Chaparral. Loza Ochoa destacó que el crecimiento de la iniciativa subraya un cambio positivo en el sector empezó en el 2021 con 6 empresas, en el 2022 con 17 empresas, el 2023 con 27 empresas, en el 2024 con 29 empresas y en el 2025 con 36 empresas. Destacó que obtener el distintivo es una plataforma de aprendizaje y un espacio de mejora continua y requiere que las empresas apuesten por revisar sus procesos, escuchar a su gente, abrir espacios de inclusión y crear ambientes más seguros, más humanos y más simples.







