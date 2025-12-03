$!Reciben 36 empresas de Sinaloa distintivo por derechos humanos en 2025

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa celebró la quinta edición de la entrega del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos 2025, en la que reconoció a 36 firmas privadas, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia de la iniciativa.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enfatizó que el distintivo surge de una convicción clara: que la dignidad de las personas no debe ser negociada ni quedar al margen del desarrollo económico.
Además, recalcó que la CEDH, como organismo público autónomo, busca la defensa y promoción de los derechos, pero esto solo es posible con aliados como las empresas aquí presentes.
El evento reunió a representantes de las empresas galardonadas, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales como José Ángel López Fierro, subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Economía; y Sergio Raúl Esquer Peiro, director general de Agrícola El Chaparral.
Loza Ochoa destacó que el crecimiento de la iniciativa subraya un cambio positivo en el sector empezó en el 2021 con 6 empresas, en el 2022 con 17 empresas, el 2023 con 27 empresas, en el 2024 con 29 empresas y en el 2025 con 36 empresas.
Destacó que obtener el distintivo es una plataforma de aprendizaje y un espacio de mejora continua y requiere que las empresas apuesten por revisar sus procesos, escuchar a su gente, abrir espacios de inclusión y crear ambientes más seguros, más humanos y más simples.
“Requiere entender que las y los trabajadores no son cifras, sino personas con sueños, preocupaciones, familias y esperanzas”, dijo Loza Ochoa.
Para la CEDH, este incremento es un claro indicador del compromiso creciente del sector empresarial con la agenda de derechos humanos y la transformación ocurre cuando los compromisos se sostienen y la cultura del respeto se vuelve innegociable.
En nombre de las 36 empresas galardonadas, Esquer Peiro compartió que el reconocimiento es un recordatorio de la responsabilidad permanente con la dignidad y los derechos de las personas.
También habló sobre la dimensión particular que este compromiso adquiere en el sector agrícola, fundamental en Sinaloa, donde una parte esencial de la fuerza laboral está integrada por jornaleros agrícolas y sus familias, quienes son uno de los grupos más vulnerables del país.
“La responsabilidad social empresarial es un complemento natural, pero no sustituye ni debe confundirse con nuestro compromiso con los derechos humanos”, expresó.
“Nuestro compromiso debe ser más claro, firme y constante. Garantizar condiciones dignas, seguras y respetuosas”, señaló Esquer Peiro.
El directivo subrayó la tendencia global del consumidor a interesarse por las condiciones laborales y que gracias a la trazabilidad, los consumidores ya no solo compran productos, sino que compran historias y valores, además, las empresas desean competir en un mercado moderno y deben asegurar el respeto, dignidad y trato justo.
El distintivo es una actualización y renovación anual de procesos, no un premio, garantizando que el compromiso forme parte de la cultura organizacional a través de las generaciones, agregó.
En el evento celebró que las empresas galardonadas demuestran que la competitividad y la productividad pueden llevarse de la mano con el respeto de los derechos fundamentales.
“En Sinaloa estamos convencidos de que el desarrollo económico sostenible se construye desde las personas, por ello, celebramos a quien han decidido asumir este compromiso de manera seria, responsable y continua”, recalcó López Fierro.
El subsecretario concluyó invitando a que más empresas se sumen en el 2026, asegurando que la prosperidad en Sinaloa se construya con ética y responsabilidad social.
LOS GALARDONADOS
Empresas galardonadas edición 2025:
1. Agrícola Chaparral S.A. de C.V.
2. Agroindustrias Tombell S.A. de C.V.
3. Agrícola El Nazario
4. Despacho de Asesoría Financiera Integral S.C.
5. GNH Corporativo de Negocios S.A. de C.V.
6. Servicio GMV S.A. de C.V.
7. LMA Integradora Legal S.A. de C.V.
8. Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial S.C.
9. Soluciones Empresariales Hydrocarb S. de R.L. de C.V. (FAN Consultores)
10. Operadora de Espectáculos Deportivos de Guasave S.A. de C.V. (Algodoneros de Guasave)
11. EGIR México
12. PTR Autopartes
13. Servicios Computacionales Yerik S.A. de C.V. (Nobis)
14. Aquamiller S.A. de C.V.
15. Grupo Calzapato S.A. de C.V.
16. Mercadito Móvil S.A. de C.V.
17. Agrícola Paredes S.A.P.I. de C.V.
18. Eléctrica Zamarripa S.A. de C.V.
19. Administradora y Negocios Tres Islas S.A.P.I. de C.V.
20. Agencia Nacional de Seguridad Privada de Sinaloa (Seguridad Pantera)
21. Molinos GEMSO Los Mochis (Molinera del Fuerte)
22. Birriería La Escondida de Don Álvaro Lugo
23. Procesos Ejecutivos de Negocios S. de R.L. de C.V.
24. Hotel La Cuartería S.A. de C.V.
25. Click Mobility S.A.P.I. de C.V. (Álamo Rent a Car)
26. Hotel Davimar S.A. de C.V.
27. Centro Educativo Vía Reggio, A.C.
28. Motel York S.A. de C.V.
29. Loredo Muebles y Equipos
30. Grupo Doble RR Agricultores S.A. de C.V.
31. MYL Produce S. de R.L.
32. Gasolinera Cocomito S.A. de C.V.
33. General Brands Manufacturas México S. de R.L. de C.V.
34. Pescados Industrializados S.A. de C.V.
35. Pinsa Congelados S.A. de C.V.
36. Industrias Marino S.A. de C.V.