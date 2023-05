“Es un programa muy humano, ustedes lo van a ver, ya hemos hecho el esfuerzo para que registremos desde que existe el delito de feminicidio tipificado como tal, y los niños hasta los 18 años los vamos a estar atendiendo”.

“Este es un acuerdo, vamos a tratar de que incluso se haga ley para que así cuando yo me vaya, que se quede, porque la mayoría de sus niños cuando yo me vaya de gobernador todavía van a tener necesidad, entonces le voy a pedir al secretario general de Gobierno, que me hagan una iniciativa de ley para mandárselas al Congreso para que no sólo sea un acuerdo de este gobierno, sino que obligue a cualquiera de los gobernadores cuando vaya llegando”, dijo.

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, mencionó que para el programa se erogaran 5 millones de pesos para este año.

“Quiero decirles que compartimos, señoras, su emoción, compartimos su dolor, pero nuestros brazos, nuestro corazón está abierto, porque para el gobierno de Sinaloa, para el gobierno que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya ustedes son prioridad, son compromiso, y nuestra solidaridad permanentemente con ustedes”, concluyó.

El programa de Apoyo Económico para Hijos e Hijas de Víctimas de Feminicidio pretende respaldar el cuidado de las infancias afectadas de manera directa, con apoyos económicos y seguimiento integral a sus necesidades.

El padrón de niños y niñas que recibirán el apoyo es de 27, por el momento, sin embargo el Gobierno estatal buscará al resto de los infantes cuyas madres fueron asesinadas para garantizar el apoyo a todos los niños y niñas sinaloenses que pasan por esta situación, informó Guerra Ochoa.