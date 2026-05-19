Reciben autoridades estatales a comisión del Gobierno de China, interesados en sorgo sinaloense

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, atendió junto con el Alcalde Ahome Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el subsecretario de Agricultura Ramón Gallegos Araiza, el empresario español Pedro Martínez, así como inversionistas locales de la zona norte Miguel Arámbura y Samuel Germán Germán, una comitiva de funcionarios del gobierno de China interesados en la compra y exportación de sorgo sinaloense.

Esta reunión, fue parte del seguimiento que el Gobierno del Estado de Sinaloa mantiene con el gobierno chino, en busca de alternativas de exportación de granos y productos sinaloenses, que sean una alternativa para los empresarios y productores de la entidad, que buscan diversificar sus mercados y afianzar una reconversión de cultivos en la entidad, que brinde un trabajo permanente y remunerativo.

Bello Esquivel manifestó que en la recepción que se tuvo de los funcionarios del gobierno chino, representados por Qi Hongbin, Consejero (Nivel Directivo Principal), Encargado Asuntos Comerciales; Li Kaihang, Primer Secretario (Nivel Directivo Principal), Responsable del Departamento de Agricultura; Chen Lan, Segunda Secretaria (Nivel Directivo Adjunto), intérprete de español del gobierno chino, se afianzó el interés por exportar sorgo sinaloense para su mercado, derivado de la calidad de este grano y reconocido a nivel internacional.

El secretario de Agricultura sinaloense confirmó que para el día de mañana, se llevará a cabo un recorrido por silos y bodegas de empresarios sinaloenses, en donde la comitiva china podrá constatar la capacidad de instalación que se tiene y la calidad del producto.

Asimismo, también un recorrido por las instalaciones portuarias del muelle comercial de Topolobampo supervisando la las bodegas y terminal de carga, desde donde se estaría enviando el sorgo sinaloense, confirmando las características e infraestructuras requeridas para mantener una relación comercial sostenible con el país asiático.

Bello Esquivel precisó que esta oportunidad, también es una excelente alternativa para la reconversión de cultivos en el Estado, que estarían aprovechando los productores sinaloenses, además de un eficiente uso del agua para riego, tomando en cuenta que este cultivo requiere de menor líquido que cultivos como por ejemplo el maíz.