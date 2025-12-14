$!Reciben desplazados atención en jornada de apoyos en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán

Durante la jornada se brindó atención directa a 217 familias en situación de desplazamiento que residen en distintos puntos de Culiacán.

Acudieron el subsecretario de Bienestar, Jesús Askanio Salomón Saiz, quien estuvo a cargo de las acciones que buscan mitigar los efectos de las bajas temperaturas y contribuir a la seguridad alimentaria.

La acción se llevó a cabo en la Unidad Deportiva y tuvo como objetivo prioritario atender las necesidades básicas de estos grupos vulnerables durante la temporada invernal.

Familias en situación de desplazamiento acudieron a una jornada de entrega de apoyos invernales, alimentarios y de salud en la colonia Lombardo Toledano al norte de Culiacán.

Como apoyo inmediato para mejorar sus condiciones de vida, se realizó la entrega de 400 despensas alimentarias y 200 chamarras, insumos esenciales que buscan proteger la salud de los beneficiarios.

La Sebides ha destacado que la distribución de la ayuda se efectuó bajo un estricto enfoque de respeto a los derechos humanos, siendo un proceso directo, ordenado y sin intermediarios, asegurando así que los beneficios lleguen oportunamente a quienes más los necesitan.

Complementando la asistencia material, las familias recibieron atención médica a través de la Secretaría de Salud, se aplicó un esquema de vacunación completo que incluyó dosis para niñas, niños y personas adultas, con vacunas cruciales como influenza, neumococo, rotavirus, hexavalente, sarampión, rubéola, paperas y TDPA buscando fortalecer la prevención de enfermedades y asegurar el cuidado integral de la salud.

Además, la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa estuvo presente en la jornada, proporcionando orientación detallada sobre el programa “Viviendas para el Bienestar”, con el fin de acercar alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones habitacionales de las familias.

Los beneficiarios recibieron estos apoyos de manera positiva, reconociendo su importancia para afrontar la temporada invernal y expresando su agradecimiento al Gobierno del Estado por mantener una presencia cercana.

La entrega forma parte de una estrategia permanente de acompañamiento que atiende tanto las necesidades inmediatas como los retos sociales y económicos que enfrentan las familias y con estas políticas públicas sensibles y humanistas, Sinaloa refrenda su compromiso con la dignidad y la protección social de sus ciudadanos vulnerables.