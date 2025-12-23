$!Reciben familias del sur de Culiacán escrituras de sus viviendas que se ubicaban, hasta hoy, en predios irregulares

Un total de 164 títulos de propiedad a igual número de familias de El Ranchito, al sur de Culiacán, fueron entregados, con lo que las personas ahora tienen certeza jurídica de que sus viviendas ya son consideradas su legítimo patrimonio. La entrega de escrituras la encabezó el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, y por el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino. En todo Sinaloa, y en la jornada de este martes, el INSUS hizo entrega de 760 títulos de propiedad en diferentes colonias populares, incluyendo además las escrituras de la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”, de la colonia Lázaro Cárdenas en Culiacán, que en días pasados había sido invadida, documento que le fue entregado a la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

“Ahora se les está entregando un documento que les da certeza jurídica, ¿y qué es la certeza?, pues que es cierto que es de ustedes”, dijo Rocha Moya a las 165 familias que en esta ocasión recibieron el título de propiedad de su vivienda. “La secretaria, de SEDATU, tiene mucha razón al ordenar esto: las actas de nacimiento de los hijos es el número uno, el patrimonio que sigue es tener la vivienda debidamente certificada, el lugar donde viven, que es lo que estamos haciendo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en este programa muy bonito”. La Secretaria Edna Vega Rangel señaló que ahora al regularizarse se convierte en un patrimonio que pueden heredar a los hijos. “Me da mucho gusto que la Presidenta Sheinbaum les haya dado un programa de justicia social, más allá de lo jurídico, que es muy importante, le agradezco al INSUS y a todo el equipo por el esfuerzo que han realizado, porque la vivienda es un derecho, el suelo que habitan tiene que ser un derecho”, dijo.