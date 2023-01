$!Reciben gratificaciones 69 jubilados de Cobaes; se erogaron más de $28 millones en bonos

“Vamos a resolver eso de aquí en adelante, nadie, nadie, nadie que se jubile en el estado, sea maestro, sea trabajador, va a tener problemas con su jubilación, ni con sus prestaciones derivadas de la jubilación, nadie, no tienen por qué, porque si tú no gastas el dinero en donde no lo debes de gastar y lo tienes donde lo necesitas y donde tienes ese compromiso, no vas a andar ahí luego peleando”, dijo Rocha Moya.

“No quiero deberle a los trabajadores recursos de sus ingresos, para mí es sagrado el ingreso, sus aguinaldos y sus prestaciones; nadie, mientras esté yo, que esté en la educación, o que dependa de nosotros va a dejar de recibir sus ingresos a tiempo, su aguinaldo, incluso antes de tiempo”, reiteró.