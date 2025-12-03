$!Reciben medallas 267 trabajadores del Stase con más de 25 años de servicio en el Gobierno de Sinaloa

Un total de 267 trabajadoras y trabajadores pertenecientes a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entidades de la administración pública recibieron este 3 de diciembre medallas y reconocimientos por su trayectoria de más de 25 años de servicio, en un acto encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.
Las y los homenajeados forman parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase).
Durante la ceremonia, realizada en Culiacán, el mandatario estatal señaló que el personal sindicalizado sostiene funciones esenciales para el funcionamiento gubernamental y la atención a la ciudadanía.
Recordó que, en respuesta a demandas laborales, su administración ha autorizado incrementos salariales por encima del índice inflacionario.
Además, anunció que el próximo viernes 5 de diciembre se efectuará el pago de aguinaldos a todas y todos los trabajadores estatales.
El reconocimiento fue entregado a empleados con antigüedades que van de los 20 a los 40 años.
Rocha Moya destacó que este tipo de ceremonias buscan visibilizar el trabajo administrativo que sostiene las operaciones cotidianas del gobierno estatal.
En su intervención, el secretario general del Stase, Michel Benítez Uriarte, afirmó que cada año de servicio representa jornadas de responsabilidad, decisiones éticas y compromiso con la función pública.
Señaló que la labor del personal estatal contribuye a la estabilidad operativa de las instituciones y a la atención directa de la población.
A nombre de las personas reconocidas, Mélida Escobosa Ponce, trabajadora del DIF Sinaloa, expresó que recibir la distinción representa una satisfacción derivada del esfuerzo acumulado a lo largo de su trayectoria.
Agradeció a la dirigencia sindical por respaldar a la base trabajadora y transmitir sentido de pertenencia al interior del gremio.
El evento formó parte del programa anual de reconocimiento a la antigüedad laboral que impulsa el Stase, en coordinación con el Gobierno del Estado.