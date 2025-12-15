Recibirá Sinaloa $308 millones para seguridad de fondos federales para 2026

En 2026 Sinaloa recibirá para seguridad 308 millones de pesos en fondos federales, anunció el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón.

En la conferencia de prensa La Semanera el funcionario brindó detalles de los recursos aprobados para Sinaloa por parte de la federación, especificando que el monto de los 308 millones de pesos se dividen en dos fondos, a los cuales además se suma la aportación del Gobierno estatal.

“El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, este viene con un poco más de 280 millones de pesos en cuanto a lo federal y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, viene con un poco más de 27 millones de pesos, esto en conjunto hacen los 308 millones de pesos que les comento y a esto hay que agregarle todavía la parte estatal con la que se componen estos fondos, que también entre ambos fondos es de cerca de 147 millones de pesos para este 2026”, afirmó.

Jenny del Rincón agregó que las definiciones de acuerdos con la federación ocurrieron la semana pasada en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la Presidente Claudia Sheinbaum.

También se definieron lineamientos para la operación de distintas instituciones como los Centros de Justicia para la Mujer y los Centros de Control de Confianza, que también van a homologar a un nuevo modelo, además de diversos aspectos para unificar criterios de registros.

“Fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión, lineamientos que tienen que ver con las bases de datos en cuanto al registro de las carpetas de investigación de las Fiscalías, de las personas desaparecidas y no localizadas, del delito de homicidio doloso, para que se homologue a nivel nacional como se van dando estos registros en todos los estados y haya una estadística clara a nivel nacional”, precisó.

Para concluir, el Secretario Ejecutivo del SESESP, detalló que los fondos del FASP crecieron este año un 5.5 por ciento, mientras que el FOFISP crecerá un 1 por ciento, incrementos que son determinados de manera general para todos los estados de la República Mexicana.