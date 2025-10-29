Recibirá Sinaloa 80 patrullas más para Policía Estatal y municipales: Secretaria

CULIACÁN._ Este viernes el Gobierno del Estado de Sinaloa recibirá 80 patrullas nuevas para reforzar a la Policía Estatal Preventiva y las policías municipales, informó la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

“Las patrullas se entregan este viernes aquí en Palacio de Gobierno, son 80 patrullas que se van a entregar tanto como policías estatales como también a policías municipales de todo el Estado”, comentó.

Esto, añadió, forma parte de acuerdos entablados entre Estado y Federación para fortalecer a las corporaciones locales, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la región desde septiembre del 2024.

Según difundió el 6 de octubre el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, el Estado adquirió 70 patrullas por 80 millones de pesos con recursos federales, de las cuales 40 serían para policías municipales y 29 más para la Estatal.

La llegada de estas nuevas unidades se sumarían a las 100 patrullas comprometidas por el Gobierno federal para donarlas a la PEP, como parte de un convenio de colaboración firmado en agosto pasado.

Dicho acuerdo también consideró el reclutamiento y adiestramiento de 150 efectivos para la PEP, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, sumado a 61 elementos nuevos especializados en el manejo de vehículos blindados.