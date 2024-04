CULIACÁN._ La candidata a la Presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, utilizó en Culiacán un discurso con los mismos elementos que el utilizado hace cuatro meses en la ciudad de Guasave cuando se encontraba en precampaña.

El discurso utiliza algunas palabras iguales o similares y dedica un fragmento de su participación para denostar al Frente Amplio por México, su competencia, y al ex Presidente del PAN Vicente Fox Quesada.

“De hecho, hace poco, un ex presidente dijo que todo el que recibía un apoyo era un flojo, ¿lo escucharon? Así piensan ellos, no crean que es nada más Fox porque ya está medio cu cu, no. Así piensan ellos, piensan todos los conservadores, los prianistas: que si se recibe un apoyo social se es flojo, ¿qué les decimos nosotros? Que los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria, porque dieron su vida a sus familias, a sus pueblos, a su estado y a la nación”, dijo este domingo 14 de abril en Culiacán en su acto de campaña.

“Lo menos que podemos hacer es darle una pensión y un apoyo a sus familias para que tengan lo mínimo indispensable. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que ya se jubiló que se ponga a trabajar?, es hasta absurdo”.