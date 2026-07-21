Reciclatom 2026 busca reunir 26 toneladas de residuos y donativos en Culiacán

Con la meta de reunir 26 toneladas de materiales reciclables y artículos para reutilizar, el próximo 21 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del Reciclatom 2026 en el estacionamiento del Estadio Tomateros, en Culiacán.

El evento se desarrollará de las 8:00 a las 17:00 horas y es organizado por Accionarse, Club Tomateros, el Centro de Desarrollo Ambiental (CDA), el Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Culiacán, Casa Valentina y diversas empresas e instituciones.

José Ernesto López Ceniceros, presidente de Accionarse, señaló que además del beneficio ambiental, el Reciclatón busca fortalecer la participación ciudadana y demostrar que la sociedad sinaloense puede organizarse en favor del bien común.

“La visión que hicimos de accionarse es de demostrar que Sinaloa tiene cohesión que Sinaloa puede hacer cosas para bien, que Sinaloa nos podemos organizar y podemos crear tejidos social que nos demuestre que los sinaloenses hacemos cosas buenas por el bien de la sociedad, por el bien de los más desprotegidos, pero sobre todo por nuestra identidad sinaloense”, expresó.

Daniel López Olivas, director del Centro de Desarrollo Ambiental, advirtió que el consumo de aparatos electrónicos se ha triplicado en la última década, mientras que el reciclaje apenas ha pasado del 10 al 20 por ciento.

Explicó que muchos dispositivos contienen componentes que, al terminar en los rellenos sanitarios, pueden contaminar el suelo y los mantos freáticos, por lo que llamó a darles una disposición adecuada.

El Reciclatom recibirá residuos electrónicos como computadoras, celulares, televisores, impresoras, cables y pequeños electrodomésticos para su reciclaje especializado. No se aceptarán lámparas fluorescentes ni tóner de impresoras.

“Algo de lo que estoy muy orgulloso como sociedad es que la respuesta que se ha tenido a pesar de pandemia, a pesar de narcopandemia, estos tipos de eventos siempre han sabido salir adelante”, destacó López Olivas.

Además, el Banco de Ropa y Enseres Domésticos recibirá ropa, calzado, muebles, electrodomésticos funcionales y útiles escolares en buen estado, con el propósito de darles un segundo uso entre familias que lo requieren.

Guillermo Hernández Beltrán, director del Banco de Ropa y Enseres Domésticos, informó que también se desarrollará la campaña “Útiles de Corazón”, mediante la cual se buscará equipar a estudiantes de la Primaria Henry Ford de Villa Juárez, en Navolato, con mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales escolares.

“Normalmente tratamos de equipar a todos los niños de la escuela. Es una escuela con muchas necesidades, la mayoría de los niños, pues son hijos de señores trabajadores del campo agrícola. Entonces hay mucha prioridad y hay mucha necesidad en esa primaria”, apuntó.

Jesús Miguel Ibarra Atondo, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán, destacó la importancia del manejo adecuado de residuos electrónicos y pilas, al señalar que una sola pila alcalina puede contaminar hasta 100 mil litros de agua.

Como incentivo para los participantes, anunció la donación de al menos 60 árboles nativos que serán entregados durante la jornada.

Los organizadores informaron que el año pasado se reunieron alrededor de 14 toneladas de residuos electrónicos y otras 12 toneladas de materiales reciclables, por lo que este año buscan superar esa cifra y alcanzar las 26 toneladas.

También invitaron a empresas, familias y ciudadanos a participar llevando materiales para reciclar o reutilizar, y recordaron que quienes no puedan acudir el 21 de agosto podrán entregar algunos donativos en los centros de acopio permanentes de las organizaciones participantes.