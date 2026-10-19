Reclama Antorcha falta de atención a desplazados y escuelas en Sinaloa

El Movimiento Antorchista en Sinaloa reclamó la falta de atención del Gobierno estatal a familias desplazadas por la violencia, necesidades de regularización de terrenos y carencias en planteles educativos, durante una manifestación realizada la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno.

Pavel Calderón Sosa, representante de la organización en Sinaloa, acusó que las autoridades estatales no han atendido las demandas de sectores vulnerables, pese a los compromisos establecidos.

“La razón de fondo es porque no hay justicia social que se esté realmente promoviendo desde el Estado de Sinaloa. Aunque otra cosa se diga de palabra y en discursos, en los hechos, nosotros podemos atestiguar que no se está atendiendo demandas puntuales para desplazados”, expresó.

Entre los pendientes, mencionó la construcción de viviendas para personas desplazadas, la regularización de terrenos y los apoyos para mejorar las condiciones de vida de familias de escasos recursos.

Calderón Sosa aseguró que la organización ha planteado demandas para alrededor de 600 familias, muchas de ellas originarias de comunidades serranas de Badiraguato y Cosalá, que se han establecido en Culiacán y Guamúchil.

“Muchas de ellas ni siquiera han sido censadas, muchas de ellas simplemente se les ignora. Muchas de ellas simplemente fueron censadas y ya no se les ha atendido”, afirmó.

Añadió que la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE) cuenta con expedientes de más de 600 familias vinculadas con Antorcha, pero sostuvo que durante el último año no han recibido apoyos para mejorar sus viviendas.

“Ni una sola en el último año y en el penúltimo han sido atendidas ni con un mejoramiento de techo, ni con un cuarto, ni con un baño, nada”, señaló.

El representante también cuestionó la falta de recursos para avanzar en la regularización de terrenos en Rincón del Parque, donde, según expuso, 13 familias hicieron aportaciones para el trámite y permanece pendiente una contribución estatal de un millón de pesos.

“Ya hicieron el esfuerzo 13 familias para regularizar tres lotes y es la hora en que el Estado no puede aportar la irrisoria cantidad de un millón de pesos”, reclamó.

Ante esta situación, pidió la intervención de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para que se atiendan los compromisos pendientes con las familias desplazadas y otros sectores de escasos recursos.



Cuestiona apoyos a preparatorias

Calderón Sosa también criticó los apoyos entregados recientemente a preparatorias vinculadas con la organización, al considerar que son insuficientes frente a las necesidades de equipamiento e infraestructura.

Explicó que, según la información proporcionada por los planteles, la entrega consistió en paquetes de materiales que incluyen 50 butacas por escuela, artículos de limpieza y algunos escritorios y sillas.

Como ejemplo, mencionó la preparatoria Rafael Ramírez, que cuenta con 230 estudiantes, por lo que cuestionó que el mobiliario entregado sea suficiente para atender a toda la comunidad escolar.

“¿Se pretende que se sienten de cuatro estudiantes por butaca?”, cuestionó.

El representante añadió que los planteles necesitan computadoras, proyectores, pizarrones y mejores instalaciones.

El representante de Antorcha advirtió que la organización mantendrá sus movilizaciones si las autoridades no responden a sus demandas.

Informó que el 29 de noviembre tienen programado un evento por el 40 aniversario del movimiento en Culiacán, pero señaló que la actividad también podría convertirse en una protesta.

Añadió que el objetivo es conseguir la intervención de la Gobernadora para que se atiendan las necesidades de las familias desplazadas, los estudiantes y otros sectores que, aseguró, permanecen sin respuesta de las autoridades estatales.