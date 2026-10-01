Reclama Mario Zamora a Hacienda más recursos para Sinaloa

Durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, ante la Cámara de Diputados, el Legislador sinaloense Mario Zamora Gastélum reclamó mayores recursos para seguridad, campo e infraestructura, además de claridad sobre los apoyos extraordinarios anunciados para Sinaloa.

“Como buen sinaloense, no es nacido sinaloense, pero adoptado sinaloense. Vamos a hablar como hablamos los sinaloenses, de frente, con franqueza y siempre con mucho respeto”, dijo Zamora Gastélum al iniciar su intervención.

El Diputado señaló que la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa ha dejado casi 4 mil muertes violentas y más de 4 mil personas privadas de la libertad, además de más de 27 mil empleos formales perdidos y un impacto económico superior a los 170 mil millones de pesos.

Ante ello, pidió fortalecer a las policías y fiscalías estatales, al señalar que Sinaloa destina por habitante aproximadamente la mitad de los recursos que entidades como Coahuila y Chihuahua.

“Los mexicanos no queremos solo soldados de paso; queremos policías capacitados, fiscalías que investiguen y un Estado que responda”, expresó.

Zamora Gastélum también cuestionó al Secretario de Hacienda sobre los recursos extraordinarios que han sido anunciados para Sinaloa y pidió precisar de cuánto serán, de qué partida presupuestal saldrán y cuándo serán entregados.

En materia de infraestructura, señaló que mientras el proyecto de Presupuesto de Egresos contempla más de 90 mil millones de pesos para trenes, no se contempla para Sinaloa ni un kilómetro de carretera nueva, ni un kilómetro de vía.

Puso como ejemplo la carretera Topolobampo-Chihuahua, de la que, afirmó, faltan 76 kilómetros y cuenta con proyecto ejecutivo y derecho de vía liberado.

“Secretario, ¿por qué no está? ¿Cuándo va a estar?”, cuestionó.

En el sector agrícola, advirtió sobre una reducción de los recursos federales destinados a sanidad e inocuidad agroalimentaria para Sinaloa, que pasarían de 241 a 125 millones de pesos, una disminución de 48 por ciento, en un contexto en el que el estado enfrenta la presencia del gusano barrenador.

También señaló que producir una tonelada de maíz cuesta alrededor de 5 mil 600 pesos, mientras que el precio de venta ronda los 3 mil 900 pesos.

El Legislador cuestionó además el crecimiento de la deuda pública y la falta de crecimiento económico, y pidió al Gobierno federal establecer prioridades en el gasto.

Al concluir su intervención, Zamora Gastélum sostuvo que los programas sociales son derechos establecidos en la Constitución y no pertenecen a partidos ni gobiernos.

“Promesas, secretario, cualquiera las hace. Lo que los mexicanos y los sinaloenses queremos ver son realidades. Y la realidad de un gobierno está en su presupuesto”, afirmó.

“No estamos pidiendo favores, secretario. Pedimos lo que nos corresponde: paz, trabajo y un campo que pueda volver a sembrar sin miedo”.