Reclama Mario Zamora más presupuesto para seguridad, campo e infraestructura de Sinaloa

El Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, reclamó mayores recursos federales para Sinaloa ante la crisis de seguridad y el deterioro de la actividad económica, además de advertir sobre el riesgo que representa el recorte presupuestal para la sanidad agroalimentaria cuando está por iniciar la temporada de tomate.

Durante un encuentro con medios de comunicación, señaló que uno de los principales pendientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 es una bolsa extraordinaria para Sinaloa en materia de seguridad.

Zamora Gastélum sostuvo que la entidad requiere fortalecer a sus policías y fiscalías y cuestionó que el gasto por habitante en seguridad sea menor al de estados como Coahuila y Chihuahua.

El legislador ya había llevado este reclamo ante el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, donde pidió precisar cuánto de los recursos extraordinarios anunciados para Sinaloa llegará al estado, de qué partida saldrán y cuándo estarán disponibles.

“Necesitamos que lo que dicen las autoridades lo pongan en los hechos”, sostuvo.



Advierte riesgo para el tomate

Otro de los puntos que expuso fue el presupuesto destinado al campo, particularmente los recursos para sanidad e inocuidad agroalimentaria.

Zamora Gastélum advirtió que el proyecto presupuestal contempla una reducción de los recursos para este rubro en Sinaloa, al pasar, según sus cifras, de 241 millones a 125 millones de pesos, una disminución cercana al 48 por ciento.

El priista señaló que el recorte ocurre cuando está por comenzar la temporada de tomate, por lo que consideró necesario garantizar los recursos para mantener los controles fitosanitarios y evitar problemas que puedan afectar la producción y comercialización.

“Viene la temporada del tomate, noviembre, diciembre, y si nosotros no tenemos los recursos suficientes para sanidad e inocuidad, podemos tener un problema muy serio”, advirtió.

Recordó además que los productores no pueden asumir por sí mismos funciones que corresponden a las autoridades sanitarias, como la instalación y operación de mecanismos de vigilancia fitosanitaria.



Pide IVA de 8 por ciento

Como una medida para enfrentar el deterioro económico, Zamora Gastélum propuso que Sinaloa tenga una tasa diferenciada de IVA del 8 por ciento, en lugar del 16 por ciento vigente.

El Diputado puso como ejemplo a municipios fronterizos como Nogales, Sonora, donde se aplica la tasa reducida, y planteó que Sinaloa pueda acceder a una medida similar debido a las condiciones de inseguridad y a la afectación que han sufrido las familias y los pequeños negocios.

“Todos saben lo que está pasando aquí en la parte de la inseguridad y todos saben pues que prácticamente es el estado que más decrece o que menos crece en el País”, señaló.

Zamora Gastélum sostuvo que durante décadas Sinaloa se mantuvo por encima de la media nacional en crecimiento económico, pero afirmó que actualmente entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan mayor dinamismo.



Reclama carretera Topolobampo-Chihuahua

El Diputado también cuestionó que el proyecto de presupuesto federal no contemple recursos para continuar con la carretera Topolobampo-Chihuahua.

Expuso que todavía faltan aproximadamente 76 kilómetros de la obra y sostuvo que ya existe proyecto ejecutivo y derecho de vía liberado.

Durante su comparecencia ante Hacienda, cuestionó que mientras el presupuesto federal contempla recursos superiores a 90 mil millones de pesos para proyectos ferroviarios, Sinaloa no tenga contemplado un nuevo tramo carretero.



Señala deterioro de sectores productivos

Zamora Gastélum también sostuvo que la situación económica de Sinaloa no se limita al campo, sino que alcanza a distintos sectores productivos.

Mencionó agricultura, pesca, ganadería, comercio y turismo y afirmó que no observa indicadores positivos en estas actividades.

“No hay ningún indicador positivo de las actividades productivas”, dijo, al señalar que el dinamismo económico de la entidad se encuentra por debajo de la media nacional.

Planteó que el Presupuesto de Egresos debe incorporar recursos extraordinarios para pequeños negocios, seguridad, promoción turística y proyectos de infraestructura que permitan reactivar la economía.

Zamora Gastélum insistió en que el debate presupuestal debe traducir en recursos concretos los compromisos hechos por el Gobierno federal para Sinaloa.

“Promesas, Secretario, cualquiera las hace. Lo que los mexicanos y los sinaloenses queremos ver son realidades. Y la realidad de un gobierno está en su presupuesto”, sostuvo.