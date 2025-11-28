Reclama PRI a Rocha Moya por omisión de cifras de crisis de violencia en Cuarto Informe

La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, reprochó al Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya por omitir información sustancial sobre la crisis de violencia, derivada de una guerra interna del crimen organizado, en su Cuarto Informe de Labores.

Durante la comparecencia del Gobernador ante el Congreso del Estado, Gárate Valenzuela expuso que pese a que el documento oficial del Cuarto Informe consta de 4 mil 486 páginas, en él apenas se menciona la palabra “homicidio” en cuatro ocasiones.

Señaló que el informe no aborda el registro de más de 2 mil asesinatos, alrededor de 3 mil personas desaparecidas, 66 feminicidios ni los 8 mil vehículos robados durante este periodo.

“Gobernador, si hay cifras que preocupan en Sinaloa este último año son las relacionadas con homicidios, feminicidios, desapariciones, robos de vehículos, pérdidas económicas y de empleos. No obstante, en las 4 mil 486 páginas del informe, la palabra homicidio aparece solamente en cuatro ocasiones”, reprochó.

Explicó que las referencias se limitan a destacar supuestos respaldos a la estrategia de seguridad, la elaboración de diagnósticos y el seguimiento a 131 adolescentes relacionados con delitos graves.

En materia económica, la Diputada apuntó que el Gobernador no reconoció la caída del PIB estatal en 3.5 por ciento al cierre de 2024, equivalente a pérdidas por más de 24 mil millones de pesos, así como la reducción de 11 mil empleos formales reportada por el IMSS en octubre.

Ante ello, preguntó al Mandatario si habrá ajustes en la estrategia de seguridad o un plan de empleo temporal para personas afectadas por la violencia.

“¿Se considera ya un ajuste a la estrategia de seguridad?, ¿Existe un plan de empleo temporal para quienes han perdido su fuente de ingreso por la violencia? Y si no es así, ¿qué se está esperando para que se implemente? ¿Qué acciones serias se contemplan para reactivar verdaderamente la economía? Y, finalmente la pregunta que todas las y los sinaloenses nos hacemos: ¿Hasta cuándo podremos volver a vivir con tranquilidad?”, subrayó.

En su respuesta, Rocha Moya admitió que los resultados en materia de seguridad no han sido suficientes.

Aun así, defendió que su Gobierno mantiene operativos permanentes y destacó que han recuperado 2 mil 965 vehículos, equivalentes al 40 por ciento de los robados.

Aseguró que noviembre cerrará como el mes con menos robos de automóvil dentro del actual periodo de violencia.

El Gobernador presentó cifras de decomisos: 3 mil 704 armas largas, 875 cortas, más de 22 mil cargadores, más de un millón de municiones, así como incautaciones de droga y más de 3 mil máquinas tragamonedas relacionadas con narcomenudeo.

Pese a ello, reconoció sentirse frustrado por no haber reducido completamente estos delitos.

Así como las cifras de detenciones registradas en estos más de 14 meses de violencia, que incluyen a mil 424 adultos y 108 menores de edad.

En materia económica, Rocha Moya desestimó las cifras expuestas por la Diputada y sostuvo que solo tomará en cuenta datos del Inegi, Coneval y otras instancias oficiales.

Afirmó que Sinaloa registró un crecimiento de 2.8 por ciento en el segundo trimestre y que en el primero fue la entidad que más creció a nivel nacional.