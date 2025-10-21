Reclama Serapio Vargas falta de pago a trigueros de Sinaloa; amenaza con marcha en CDMX

El Diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, reclamó la falta de pago de sus cosechas a productores de trigo de las zonas del Valle del Carrizo y del Évora, en el norte de Sinaloa.

El Legislador expuso que en promedio han vendido las toneladas de trigo de 5 mil 400 a 5 mil 500 pesos, cuando el precio de garantía para los pequeños productores es de 7 mil 600, mientras que para los medianos debería ser de 7 mil 50 pesos.

Como agravante del caso, señaló, las autoridades de agricultura ni siquiera han abierto las ventanillas para el registro de los beneficiarios de los pagos, razón por la que amenazó con organizar una marcha en la Ciudad de México para pedir acción inmediata.

“Me estoy viendo obligado a encabezar una lucha o encabezar una marcha de ellos hacia la Ciudad de México, una marcha con no menos de 200, 300 trigueros, una marcha lenta y no nos vamos a venir hasta que haya un acuerdo sobre la apertura de las ventanillas”

“Porque si no se les paga de inmediato ese precio de diferencia, la gente no tiene dinero para preparar las tierras para el nuevo ciclo otoño-invierno, que está prácticamente por comenzar”, puntualizó Vargas Ramírez.

Al margen de la exigencia, afirmó que el sector triguero confía en la política pública respecto a la comercialización de granos, pero eso no sirve si en los actos no reciben el respaldo institucional.

Ello, insistió, significa un golpe a la calidad de vida de los productores que dependen de la venta de sus cosechas para subsistir y continuar con su actividad productiva.

“No hemos tenido más que el silencio como respuesta, no estamos dispuestos a seguir en el silencio, creemos definitivamente en la política del Gobierno federal en cuanto a los programas sociales, que son muy importantes, pero también creemos que la agricultura comercial tiene que tener respuestas”.

“Los reclamos de los trigueros del Carrizo y del Évora son legítimos, y no aguanta más ese sector porque necesita volver a preparar su tierra, necesita volver a sembrar trigo y necesita tener recursos para alimentar a sus familias”, dijo Serapio Vargas.

El Diputado afirmó que en caso de pactar la movilización, esta tendrá como propósito atraer la atención oficial, sin afectar a la comunidad.

“No me hago tonto en las manifestaciones. Vamos a hacer una resistencia, de llegar el momento, activa y pacífica, yo simpatizo con el autosacrificio y no con la agresión a terceros, porque tenemos la razón”.