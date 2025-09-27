$!Reclaman ausencia de Sheinbaum en Culiacán; colocan silla vacía en Palacio de Gobierno

Organismos empresariales, colegios y sociedad civil se manifestaron este sábado en el Palacio de Gobierno para reclamar la ausencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán durante su visita a Sinaloa. Criticaron a la mandataria por acudir a Mazatlán, mientras que la urgencia se concentra en la capital del estado, que ha sido la más afectada por la crisis de inseguridad derivada de la pugna del Cártel de Sinaloa. Señalaron que, durante su visita a la Ciudad de México con motivo del primer aniversario de la guerra del crimen organizado, solicitaron que acudiera a Culiacán, petición que, dijeron, fue ignorada.

Empresarios enlistaron miles de pérdidas de empleos, el cierre de más de 7 mil empresas y una afectación estimada de 30 mil millones de pesos. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, explicó que no convocaron a más personas porque querían simbolizar la falta de respuesta del gobierno hacia los culiacanenses. “Estamos otra vez aquí, y demostrarle que el gobierno no se debe al pueblo, se debe a una campechana, a una playa y a un rico coco, es lo único que decir. Yo creo que una presidenta que no presenta la sensibilidad que necesita para dar resultado no merece ser presidenta y eso lo decimos nosotros y los culiacanenses”, subrayó. La economista, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta señaló que la violencia ha provocado pérdidas superiores a 70 mil millones de pesos, caída del empleo formal y cierre de microempresas, mientras que jóvenes migran en busca de oportunidades.

“Sinaloa se encuentra en una situación muy complicada en la cual la guerra del narcotráfico nos ha dejado las pérdidas de más de 70 mil millones de pesos, esto equivale a más del 10 por ciento del PIB en Sinaloa. Estas pérdidas van a dejar en Sinaloa en una situación de atraso económico de un PIB per cápita de hace 20 años, es decir, estamos perdiendo inversiones”, resaltó. “Tenemos pérdidas en el empleo formal, altas pérdidas, de 7 mil empleos con respecto al 2024 y de 8 mil con respecto al 2023”. “Comparamos de manera interanual y a veces hay personas que mañosamente, sin decir nombres, interpretan cualquier dato para sacar un dato positivo pero debemos de analizar los datos como son, Sinaloa no tiene los mismo empleos ni las mismas condiciones que tenía hace un año”, explicó. Víctor Manuel Aispuro, director de la primaria Sócrates, advirtió sobre el rezago educativo y la inseguridad que enfrentan los alumnos, y lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades ante estos hechos.



