$!Reclaman desabasto de medicamentos y negligencia en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

“No están dando medicamentos aquí, me imagino que en todos los hospitales de gobierno, ya los padres que tienen sus hijos aquí desde hace varios días, han estado comprando sus medicamentos, han vendido su patrimonio y no les ha alcanzado”, dijo.

El dirigente de la Central Campesina Primero A.C., Reyes Fernando Rosas, reclamó la insuficiencia de medicamentos y negligencia médica por parte del Hospital Pediátrico de Sinaloa, pues esto demuestra que que el gobierno de Rubén Rocha Moya no tiene la sensibilidad para resolver las problemáticas de los hospitales.

Comentó que la semana pasada sostuvieron una reunión con Carlos López Portillo, Subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud, quien se comprometió a gestionar de manera pronta una partida para comprar los medicamentos requeridos, sin embargo, no han sabido nada sobre dicha gestión.

El dirigente apuntó que son alrededor de 15 padres de familia los que se ven afectados por esta problemática, por lo tanto, se les están archivando sus notas de compra para solicitarle al gobierno que les pague todo lo que han gastado.

Asimismo, denunció negligencia por parte del nosocomio, pues hoy no tuvo operatividad el área de consultas por ser día feriado, a pesar de que a muchas familias se les agendó una cita para este día, lo que también demuestra una falta de sensibilidad por parte del director Víctor Ávila Díaz.

“Ellos piensan que como es día festivo las enfermedades se van a aguantar y no van a esperar hasta que ya sea laboral”.

“El área de lo que es la clínica está cerrada, no hay consulta, este hospital atiende a todo el estado, está viniendo gente de Badiraguato, de Quilá, de todas partes y de aquí de la ciudad y se encuentran que está cerrado, incluso, algunos traen cita y no se la cambiaron, no se vale tanta negligencia del Hospital Pediátrico,quien lo está dirigiendo, le falta más sensibilidad”.

La dirigencia de la Central Campesina Primero adelantó que este martes realizarán un mitin a las afueras del hospital en punto de las 8:30 de la mañana; además, esperan cerrar la Carretera Internacional México 15 o la Avenida Álvaro Obregón.

Por su parte, Jorge Luis Avitia, padre de una niña de un año hospitalizada desde diciembre 2021, señaló que diariamente el personal médico del hospital le pide conseguir medicamentos con valor superior a los 10 mil pesos, por lo que llamó a las autoridades de salud a acercarse a las familias y resolver el problema del desabasto.

“Yo todos los días tengo la necesidad y la obligación de comprar medicamentos desde agujas de todos calibres, me piden 10 de cada una, me piden sondas de aspiración, vasos recolectores, lo que son toallitas, pañales, leche, cremitas, me piden Milrinona, Bumetanida, Midazolam, Buprenorfina, Etamsilato, la mayoría de todos los medicamentos caros”.

“Que nos apoyen, que busquen una solución a estos problemas porque somos muchos padres que estamos necesitados”.