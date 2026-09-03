$!Reclaman estudiantes de la UAS seguridad y paz al Gobierno de Sinaloa tras asesinato de alumno

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa exigieron al Gobierno del Estado garantizar la seguridad y restablecer la paz a casi dos años de crisis de violencia, luego del asesinato a balazos del alumno Junio Alexis, de 17 años de edad, en uno de los accesos de Ciudad Universitaria. Este jueves, llevaron su manifestación a Palacio de Gobierno, en Culiacán, con pancartas y consignas para reclamar acciones concretas para frenar la violencia.







El grupo de jóvenes señalaron que el homicidio de Junio Alexis, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración representó un punto límite para la comunidad estudiantil que está ‘cansada’ de salir de casa sin tener la certeza de que regresarán bien. “Lo que ocurrió un estudiante menor de edad asesinado en las inmediaciones de CU fue algo sumamente grave de lo que poco hemos visto que las autoridades se manifiesten. Estamos cansados de esto ya”, expresó José Rodolfo Ramos Cárdenas, estudiante de la facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. “A seis días se cumple el segundo aniversario de esta crisis de violencia y creo que todos hemos sido víctimas en mayor o menor medida de esto, y estamos cansadísimos la verdad”, insistió.

Pidieron a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y al Gabinete de Seguridad no evadir el tema y dar una respuesta pública ante los hechos de violencia. “Queremos seguridad, queremos paz. Esas exigencias son para el Estado... Queremos que ellos sean los que nos ofrezcan la seguridad”, apuntó la alumna Sarahí Olivas. “Estamos cansados de tener miedo, estamos cansados de regresar a nuestra casa y no saber si vamos a llegar. Solamente necesitamos que ellos nos afirmen que van a empezar a hacer algo porque no se ha visto ningún cambio, necesitamos tener la certeza de que nos están escuchando”, reiteró.



