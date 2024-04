A los jóvenes de Sinaloa no se les está tomando en cuenta para las candidaturas y que no están representados, reclamó Juan Manuel García Gurrola a Paola Gárate Valenzuela al finalizar la conferencia semanal del PRI Sinaloa.

El secretario de la Organización de la Red de Jóvenes del Estado en el PRI también acusó a Gárate Valenzuela de no saber ni su nombre.

“Que me escuchen porque hace una semana estaba sentado ahí y me presentaron como el joven que trabaja para los jóvenes, se le olvidó cómo me llamo”, dijo.

“Invito a la presidenta, al delegado, a que nos tomen en cuenta de verdad a los jóvenes. Aquí estamos los jóvenes que trabajamos por el partido”, expresó.

De la misma manera, señaló que el 11 de marzo la dirigente del PRI estatal anunció que no iba a ninguna lista y en la que anunciaron hace apenas cuatro días, Paola está en primera posición como Diputada local plurinominal para el Congreso de Sinaloa.

“Seguimos siendo los mismos los que van a la lista. El 11 de marzo la Presidenta anunció que no iba a ninguna lista y hoy va en la número uno”, señaló.

“Esa inconformidad no sólo está en Culiacán, está en Mazatlán, está en Guamúchil, está en todos los municipios de Sinaloa. No estamos siendo representados los jóvenes”, informó García Gurrola.

Explicó que ya había hablado del asunto con la dirigente, pero que hasta ahora no han hecho algo al respecto, que los jóvenes solo son solicitados cuando hay un evento del partido.

“Ya lo hablé con usted, hablamos hace tiempo y seguimos en las mismas. No es justo presidenta, porque si hay un evento, ahí sí están los jóvenes, ahí sí existimos, pero cuando hay que tomar decisiones, no nos dejan”, expuso.

“Aquí estamos y levantamos la mano, alzamos la voz y la alzo yo, nadie me está mandando que quede claro, soy yo él que está aquí y levanta la mano por todos y por todas los que no estamos tomados en cuenta”, expresó.

Después de la manifestación del Secretario de los Jóvenes del PRI, Gárate Valenzuela salió de la sala y dio por terminada la conferencia.