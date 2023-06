“Ellos (Ayuntamiento) dicen que incluso metieron un proceso para investigar por qué se dio ese desalojo ilegal, no estaban enterados, dicen que sí lo están revisando porque que en efecto fue un desalojo ilegal y que están viendo que a la gente se le restituya en el agravio y ellos lo van a restituir investigando por qué pasó eso”, agregó.

No obstante, también hubo quejas de los vecinos que acudieron al Palacio Municipal y aseguraron que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

“Llegaron violentamente, se bajaron de la camioneta y nos agredieron a mí y a mi hijo... me incapacitaron porque traigo golpeado el brazo”, declaró uno de los vecinos.

“Ahorita estamos con unas amigas vecinas ahí porque metimos las cosas a otras casas, porque no tenemos a dónde ir... Desalojaron una parte, a los que nos sacaron el martes, casi a la fuerza, no tuvimos ni a donde ir porque ni siquiera nos avisaron, no nos dijeron “vamos a ir y buscar dónde van a estar”, nada, así arrancamos con los niños a como pudimos”, dijo otra de las personas desalojadas de las viviendas.

Cabe mencionar que hasta el momento han sido desalojadas 40 viviendas, aunque los pobladores aseguran que próximamente regresarán a terminar el desalojo, incluso de quienes han hecho el intento por pagar las casas de las que ahora fueron expulsados.

“No me han desalojado, yo compré dos casas, pero no me quieren respetar el papel, yo fui con un notario y me hicieron el papel de que yo había comprado ahí y no me quieren respetar”, expuso Rufina Zavala, habitante de la Colonia Santa Rocío.