CULIACÁN._ El servicio de recolección de basura será suspendido en Culiacán los días 25 de diciembre y el 1 de enero, con motivo de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo a información del Ayuntamiento de Culiacán, el 24 de diciembre, que es Noche Buena, y el 31 de diciembre, que es Noche Vieja, los servicios de recolección de basura sí estarán operando.

“Vamos a trabajar el día 24 y 31; el día 25 y día 1 no vamos a trabajar en la recolección”, informó el Gobierno municipal a través de su departamento de comunicación social.

Ante esta suspensión, en días festivos el Gobierno de Culiacán emitió un comunicado para que las personas no saquen a la calle bolsas con basura durante los días que no se recolectarán, para que las mismas no sean dañadas por animales callejeros.

“Pedirles de la manera más atenta que esos días no saquen la basura a la calle, porque los animales de la calle destruyen las bolsas, entonces pedirles de la manera más atenta. Todos los días vamos a pasar normal, solamente el día 25 y 1 no vamos a trabajar”, señaló el Departamento de Aseo y Limpia.