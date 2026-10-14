Recomendó Morena Sinaloa a Jesús Ibarra presentar su inconformidad por resultados en encuesta estatal ante dirigencia nacional

La dirigencia estatal de Morena en Sinaloa recomendó a Jesús Ibarra Ramos presentar su inconformidad por los resultados en la contienda por la coordinación estatal en Sinaloa ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Edgar Barraza Castillo, presidente estatal del partido informó que él le sugirió al Diputado con licencia llevar su petición a esta instancia para plantear su reclamo.

En rueda de prensa Ibarra Ramos pidió que Morena corrija lo que considera un error en la encuesta, pues sostiene que su nombre fue sustituido por el de Omar López Campos, quien apareció en el sexto lugar de la medición.

De esto, dijo, dependería el por qué sí o por qué no competiría en un posterior coordinación en Morena.

“Yo le externé que la vía era, pues verlo con la Comisión Nacional de Elecciones, con la compañera Citlalli (Hernández) y la compañera Ariadna. Le comenté que lo que yo podía hacer es informar, pero creo que siempre está abierta la posibilidad del diálogo”, dijo.

Barraza Castillo explicó que no estuvo presente en la reunión donde se presentaron los primeros resultados de la encuesta y se dio a conocer el nombramiento de Imelda Castro Castro, por lo que conoció la medición hasta que se hizo pública.

“Yo no estuve presente, yo no soy del conocimiento, no tuve el conocimiento de los resultados de ese primer resultado que se les dio, de esa primera reunión que tuvieron con la presidenta Ariadna, Citlali. El conocimiento de las encuestas fue cuando se hizo público para todas y todos”.

Añadió que su intervención se limita a informar sobre la inconformidad, mientras que la revisión corresponde a los órganos nacionales del partido, que han manifestado su disposición a atender los reclamos de quienes participaron en el proceso.