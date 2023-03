La Dirección de Tránsito de Culiacán realizó un llamado a la ciudadanía para considerar rutas alternas durante este 8 de marzo debido a las movilizaciones preparadas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo a la dependencia únicamente existe un aviso de movilización, que será en La Lomita cerca de las 08:00 horas; sin embargo. mediante redes sociales se han anunciado el inicio de concentraciones a las 16:00 horas.

“Me han comunicado que está saliendo un desplegado donde el día de mañana, como a las 3:30 de la tarde va a haber una marcha, no tenemos oficio de ello pero nos estamos preparando. Nuestra función es darles seguridad en cualquier tipo de evento para que no cause alguna lesión al peatón en ese momento”, apuntó el Director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, José Luis Torres Valdez.

“Hay que tomar rutas alternas, necesitamos tomar rutas alternas en ese horario”.

En redes sociales ha circulado el itinerario de la concentración del movimiento Feministas Alteradas Sinaloenses, misma que contempla una marcha por la avenida Álvaro Obregón.

La concentración comenzará en La Lomita a las 15:30 horas, para marchar rumbo a la Catedral de Culiacán a las 16:00 horas.

A las 17:00 horas, tras arribar a la Plazuela Obregón, familias en busca de justicia tomarán el micrófono para compartir testimonios, así como todas aquellas niñas, jóvenes y adultas que quieran expresar vivencias dolorosas por cuestiones de género.