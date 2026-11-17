El empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón recibió un reconocimiento de la Academia Nacional de Medicina de México por sus contribuciones al sector salud, particularmente por impulsar el acceso a servicios de diagnóstico médico a través de la organización Salud Digna.
El homenaje se realizó este martes, con la presencia del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien acompañó al empresario durante el acto, de acuerdo con información difundida por la institución educativa.
En la ceremonia también estuvieron el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, Raúl Carrillo Esper, y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, además de integrantes de la comunidad médica y académica.
Vizcarra Calderón es un empresario originario de Sinaloa, fundador de Salud Digna, institución que inició operaciones en 2003 con el propósito de ofrecer estudios de diagnóstico médico de calidad a precios accesibles.
Durante su intervención, recordó que uno de los momentos que influyeron en su trayectoria fue su participación al frente del patronato del Hospital Civil, donde conoció las necesidades de las familias que enfrentaban problemas para acceder a servicios de salud.
Explicó que esa experiencia, así como el trabajo realizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo llevó a considerar la prevención y el diagnóstico oportuno como herramientas para evitar enfermedades y salvar vidas.
Según lo expuesto por el empresario durante el homenaje, Salud Digna actualmente atiende a más de 20 millones de personas en cuatro países.
El sinaloense señaló que el propósito de la organización es mantener su carácter social y continuar ampliando sus servicios sin fines de lucro. Para ello, indicó que cuenta con un fideicomiso integrado por 120 ciudadanos mexicanos, cuya finalidad es garantizar la continuidad del proyecto.
Durante su mensaje, Vizcarra también reconoció el trabajo de médicos y profesionales de la salud, y recordó la atención que recibió su esposa, Alma, durante la pandemia, cuando enfrentó una enfermedad grave.
El empresario agradeció a la Academia Nacional de Medicina la distinción y destacó la importancia de retribuir a la sociedad mediante iniciativas que contribuyan al bienestar de la población.