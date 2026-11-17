El empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón recibió un reconocimiento de la Academia Nacional de Medicina de México por sus contribuciones al sector salud, particularmente por impulsar el acceso a servicios de diagnóstico médico a través de la organización Salud Digna.

El homenaje se realizó este martes, con la presencia del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien acompañó al empresario durante el acto, de acuerdo con información difundida por la institución educativa.

En la ceremonia también estuvieron el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, Raúl Carrillo Esper, y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, además de integrantes de la comunidad médica y académica.

Vizcarra Calderón es un empresario originario de Sinaloa, fundador de Salud Digna, institución que inició operaciones en 2003 con el propósito de ofrecer estudios de diagnóstico médico de calidad a precios accesibles.