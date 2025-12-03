$!Reconoce Adrián López Ortiz labor de periodistas de a pie al recibir el Premio Nacional de Periodismo

El periodista Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo de Opinión, en una ceremonia celebrada en Guanajuato, donde dirigió un mensaje centrado en la labor colectiva y en el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa.

El evento fue organizado por la Universidad de Guanajuato, así como el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo.

En su intervención, López Ortiz destacó que detrás de los trabajos premiados hay disciplina, rigor y, sobre todo, sensibilidad hacia las historias que se narran.

“De los trabajos ganadores, además del rigor y la disciplina, noto una profunda empatía por las historias que allí se cuentan o que allí tratamos de contar”, expresó.

El periodista subrayó que, aunque a él le toca representar al medio, el reconocimiento pertenece a quienes ejercen el oficio diariamente en los espacios más complejos.

“Quiero dar las gracias también, por supuesto, a todo mi equipo de trabajo en Noroeste, porque al final a mí me toca de pronto poner la cara, pero quienes hacen el trabajo todos los días, quienes están allí, como ya se ha dicho mucho hoy, son los periodistas de a pie”, dijo.

Se refirió particularmente a quienes cubren seguridad y justicia en Culiacán y en el resto del estado.

“Es el territorio, es quienes están allí todos los días y que en Sinaloa llevan 15 meses prácticamente contando una guerra que nadie pidió, pero que todos estamos pagando todos los días”, lamentó.

López Ortiz señaló que el compromiso de estos reporteros ha impedido que la entidad se convierta en un espacio sin voces.

“Porque sin su compromiso y sin su trabajo, Sinaloa sería una zona de silencio más y hasta ahora debo decirlo y reconocerlo, no lo somos”, afirmó.