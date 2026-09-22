$!Reconoce Alcaldesa de Culiacán a galardonados con el Premio al Mérito Juvenil

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal felicitó a las y los jóvenes galardonados con el Premio al Mérito Juvenil que fue entregado este martes en una Sesión Solemne en el Congreso de Sinaloa.
La Presidenta Municipal resaltó que este tipo de reconocimientos representan un aliciente para que las juventudes continúen preparándose, desarrollando sus capacidades y trabajando por alcanzar sus objetivos.
De manera especial, felicitó a las jóvenes originarias de Culiacán Aby Alexandra Loaiza Torres, quien obtuvo el premio en la categoría de Mérito Artístico, y Teresita del Carmen Martínez Téllez, reconocida en la categoría de Mérito Empresarial.
“Aby Alexandra, es reconocimiento por ser una bailarina excelente, de ballet y de danza contemporánea, quien ha ganado diferentes premios nacionales e internacionales. Y a Teresita, que se lleva el premio del mérito empresarial por su programa de impulso a las pequeñas MIPYMES, por las consultorías que ofrece de manera gratuita a todos los jóvenes. Que las juventudes vean que hay muchas opciones para salir adelante y, sobre todo, que se les reconoce”, destacó.
En la ceremonia se reconoció el talento, esfuerzo y trayectoria de cinco jóvenes sinaloenses, a la cual asistieron representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
De las 121 propuestas recibidas para esta edición, 103 cumplieron con los requisitos establecidos y, finalmente, cinco jóvenes fueron seleccionados como ganadores en las distintas categorías que contempla este reconocimiento.
Durante la Sesión Solemne celebrada en el Pleno del Congreso del Estado, la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, acompañó a la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, así como a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en el reconocimiento a las nuevas generaciones que han destacado por sus aportaciones a la sociedad.
Las cinco personas galardonadas en esta edición fueron reconocidas por sus aportaciones en los ámbitos académico, científico y tecnológico; cívico-social; deportivo; artístico y empresarial.
En la categoría de Mérito Académico, Científico y Tecnológico, fue reconocida Yessenia Guadalupe Guerrero Carrasco, enfermera egresada con mención honorífica y estudiante de la Maestría en Ciencias de Enfermería.
Su trayectoria incluye experiencia en investigación, promoción de la salud y prevención de enfermedades, particularmente con comunidades indígenas y población vulnerable, además de su participación en proyectos de investigación y publicaciones científicas.
El Mérito Cívico-Social correspondió a Edén Regustiano Urías Angulo, quien se ha distinguido por su participación en actividades de beneficio comunitario en el municipio de Angostura.
Entre sus acciones se encuentran jornadas de entrega de juguetes para niñas y niños, así como diversas actividades cívicas, culturales y sociales encaminadas a promover valores como la solidaridad, responsabilidad, respeto y trabajo en equipo.
En el Mérito Deportivo fue reconocido Marco Alonso Verde Álvarez, destacado boxeador sinaloense que ha representado a México en competencias nacionales e internacionales.
Entre sus principales resultados se encuentran el campeonato mundial de Belgrado 2021, medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024.
En el Mérito Artístico, el Congreso reconoció a Aby Alexandra Loaiza Torres, bailarina multidisciplinaria especializada en danza clásica, neoclásica y contemporánea.
Inició su formación desde los cinco años y ha obtenido reconocimientos, medallas y becas de formación en México y otros países, consolidando una trayectoria vinculada al desarrollo de la danza.
El Mérito Empresarial fue otorgado a Teresita del Carmen Martínez Téllez, licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, cuya trayectoria se ha enfocado en la profesionalización, innovación y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es fundadora de proyectos orientados a la capacitación, consultoría y acompañamiento empresarial, así como al impulso de nuevas generaciones de emprendedoras y emprendedores.
Durante su participación, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, destacó la importancia de colocar a las juventudes en el centro de las acciones públicas y reconocer su participación como agentes de cambio y transformación.
“Los jóvenes han sido semilla y motor del cambio”, expresó.
En representación de las personas galardonadas, Yessenia Guadalupe Guerrero Carrasco destacó que cada reconocimiento representa una historia distinta y el esfuerzo de jóvenes que han decidido contribuir, desde sus respectivas áreas, al mejoramiento de la sociedad.
“No todos comenzamos en el mismo punto de partida y no tienes que tener la vida resuelta para empezar”, expresó.
Con esta ceremonia, el Congreso del Estado de Sinaloa reconoció las trayectorias de las cinco personas jóvenes seleccionadas para la edición 2026 del Premio al Mérito Juvenil, que contempla un estímulo económico de 35 mil pesos, monto que fue incrementado respecto de ediciones anteriores.