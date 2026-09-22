$!Reconoce Alcaldesa de Culiacán a galardonados con el Premio al Mérito Juvenil

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal felicitó a las y los jóvenes galardonados con el Premio al Mérito Juvenil que fue entregado este martes en una Sesión Solemne en el Congreso de Sinaloa.

La Presidenta Municipal resaltó que este tipo de reconocimientos representan un aliciente para que las juventudes continúen preparándose, desarrollando sus capacidades y trabajando por alcanzar sus objetivos.

De manera especial, felicitó a las jóvenes originarias de Culiacán Aby Alexandra Loaiza Torres, quien obtuvo el premio en la categoría de Mérito Artístico, y Teresita del Carmen Martínez Téllez, reconocida en la categoría de Mérito Empresarial.

“Aby Alexandra, es reconocimiento por ser una bailarina excelente, de ballet y de danza contemporánea, quien ha ganado diferentes premios nacionales e internacionales. Y a Teresita, que se lleva el premio del mérito empresarial por su programa de impulso a las pequeñas MIPYMES, por las consultorías que ofrece de manera gratuita a todos los jóvenes. Que las juventudes vean que hay muchas opciones para salir adelante y, sobre todo, que se les reconoce”, destacó.

En la ceremonia se reconoció el talento, esfuerzo y trayectoria de cinco jóvenes sinaloenses, a la cual asistieron representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

De las 121 propuestas recibidas para esta edición, 103 cumplieron con los requisitos establecidos y, finalmente, cinco jóvenes fueron seleccionados como ganadores en las distintas categorías que contempla este reconocimiento.

Durante la Sesión Solemne celebrada en el Pleno del Congreso del Estado, la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, acompañó a la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, así como a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en el reconocimiento a las nuevas generaciones que han destacado por sus aportaciones a la sociedad.

Las cinco personas galardonadas en esta edición fueron reconocidas por sus aportaciones en los ámbitos académico, científico y tecnológico; cívico-social; deportivo; artístico y empresarial.