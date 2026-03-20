$!Reconoce Caades un año 2025 de los ‘más complicados’ para el campo sinaloense en primer informe

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa reconoció que el 2025 fue uno de los años “más complicados” para el campo sinaloense, marcado por la sequía, caída de precios y limitaciones en apoyos al sector. Durante su primer informe de labores, el presidente del organismo, Jesús Alberto Rojo Plascencia, señaló que el campo atraviesa por uno de los escenarios más difíciles de los últimos años. “El campo sinaloense atravesó el año 2025 por uno de los momentos más complicados de los últimos años, ya que se contaron una serie de factores que afectaron en Sinaloa y México”, expresó.

Detalló que la sequía, derivada del cambio climático, redujo de manera significativa la disponibilidad de agua en presas, mientras que los bajos precios internacionales de los granos y la importación durante cosechas locales afectaron directamente la comercialización. A esto se sumó, dijo, la falta de políticas agrícolas para la producción comercial y la ausencia de presupuestos suficientes para el sector. En su balance, explicó que el comportamiento de los mercados en 2025 estuvo marcado por una sobreoferta mundial, principalmente de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, lo que presionó los precios en México dentro del marco del T-MEC. Uno de los golpes más relevantes fue el tema del tomate, donde el acuerdo de suspensión de dumping derivó en la imposición de una cuota compensatoria del 17.09 por ciento por parte de Estados Unidos. Esto, pese a los esfuerzos de gestión y cabildeo de organismos agrícolas junto con el Gobierno mexicano. En cuanto a resultados, señaló que Sinaloa exportó alrededor de un millón de toneladas de hortalizas en 2025, un incremento del 19 por ciento en volumen, aunque con una caída del 22 por ciento en su valor por los bajos precios. Ante este escenario, Caades impulsó acciones como el seguimiento al acuerdo del tomate y la construcción de un argumento jurídico ante autoridades estadounidenses para buscar modificar las condiciones comerciales.