$!Reconoce Caades un año 2025 de los ‘más complicados’ para el campo sinaloense en primer informe

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa reconoció que el 2025 fue uno de los años “más complicados” para el campo sinaloense, marcado por la sequía, caída de precios y limitaciones en apoyos al sector.
Durante su primer informe de labores, el presidente del organismo, Jesús Alberto Rojo Plascencia, señaló que el campo atraviesa por uno de los escenarios más difíciles de los últimos años.
“El campo sinaloense atravesó el año 2025 por uno de los momentos más complicados de los últimos años, ya que se contaron una serie de factores que afectaron en Sinaloa y México”, expresó.
Detalló que la sequía, derivada del cambio climático, redujo de manera significativa la disponibilidad de agua en presas, mientras que los bajos precios internacionales de los granos y la importación durante cosechas locales afectaron directamente la comercialización.
A esto se sumó, dijo, la falta de políticas agrícolas para la producción comercial y la ausencia de presupuestos suficientes para el sector.
En su balance, explicó que el comportamiento de los mercados en 2025 estuvo marcado por una sobreoferta mundial, principalmente de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, lo que presionó los precios en México dentro del marco del T-MEC.
Uno de los golpes más relevantes fue el tema del tomate, donde el acuerdo de suspensión de dumping derivó en la imposición de una cuota compensatoria del 17.09 por ciento por parte de Estados Unidos.
Esto, pese a los esfuerzos de gestión y cabildeo de organismos agrícolas junto con el Gobierno mexicano.
En cuanto a resultados, señaló que Sinaloa exportó alrededor de un millón de toneladas de hortalizas en 2025, un incremento del 19 por ciento en volumen, aunque con una caída del 22 por ciento en su valor por los bajos precios.
Ante este escenario, Caades impulsó acciones como el seguimiento al acuerdo del tomate y la construcción de un argumento jurídico ante autoridades estadounidenses para buscar modificar las condiciones comerciales.
También se implementaron esquemas de precios mínimos de exportación y se reforzó la coordinación con el gobierno federal y otras organizaciones.
En el tema productivo, destacó el inicio de la tecnificación de los distritos de riego 010 en Culiacán y 075 en Ahome, que impactarán más de 170 mil hectáreas, así como proyectos hidráulicos en el sur del estado.
Además, defendió la realización de la Expo Agro Sinaloa como un espacio para vinculación, negocios y planteamiento de soluciones, con la participación de casi 200 empresas.
En granos, el panorama fue más crítico: la producción de maíz cayó a una tercera parte de un ciclo normal debido a la sequía, con apenas 2.2 millones de toneladas.
Los precios también enfrentaron presiones, pasando de 6 mil a 5 mil 750 pesos por tonelada, lo que obligó a gestionar apoyos de 500 pesos por tonelada por parte del Gobierno estatal.
En este contexto, Rojo Plascencia reconoció el respaldo de autoridades estatales y del Secretario de Agricultura, Ismael Bello Esquivel, así como la coordinación con organismos nacionales como el encabezado por el director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas.
Pese a los esfuerzos, advirtió que el ciclo agrícola 2025-2026 podría ser aún más complicado, debido a factores como el tipo de cambio, los altos costos de producción y los inventarios acumulados.
Ante ello, insistió en la necesidad de apoyos para mantener la rentabilidad del sector.
“Forzosamente se requiere un apoyo complementario de los gobiernos y un esfuerzo de toda la cadena para poder lograr una rentabilidad que nos permita transitar en esta situación crítica y poder continuar en la actividad”, subrayó.
Al concluir, llamó a la unidad del gremio para enfrentar los retos del campo sinaloense.
“Tenemos por delante grandes desafíos para el corto y mediano plazo que van a requerir todo nuestro esfuerzo, pero sobre todo la unidad de nuestra organización y del gremio en su conjunto. Estoy seguro de que todos unidos con argumentos sabremos encontrar las mejores soluciones que nuestro sector está demandando para poder seguir adelante”, concluyó.
El evento reunió a autoridades estatales y representantes del sector, entre ellos el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; el director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Aro Encinas; y la Diputada local Irma Guadalupe Moreno Ovalles.