Reconoce CEDH crisis estructural en penales de Sinaloa

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció la existencia de prácticas de autogobierno y una crisis estructural al interior de los centros penitenciarios de Sinaloa, luego de los recientes hechos de violencia registrados principalmente en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, informó que desde diciembre de 2024 a la fecha se han abierto nueve expedientes de queja relacionados con riñas: siete en el penal de Aguaruto y dos en el penal de Goros II, en Ahome. De acuerdo con la CEDH, estos hechos derivan de enfrentamientos entre grupos internos vinculados a facciones del Cártel de Sinaloa.

Loza Ochoa señaló que los incidentes no se resuelven únicamente con cambios administrativos, ya que el conflicto entre grupos permanece tanto fuera como dentro de los penales.

“Desde mi punto de vista, continúa el problema es que si acá afuera hablamos de enfrentamientos de grupos de delincuentes, es obvio que al interior esas riñas se han manifestado, lo han dicho las autoridades y eso, con el cambio de administración en un penal, no se resuelve el problema”, indicó.

“Los penales son espejos de lo que tenemos en la sociedad, a veces multiplicado, y en la sociedad hay todos estos elementos de los que hablamos, de corrupción”.

La CEDH también ha registrado seis quejas relacionadas con fallecimientos clasificados como muerte natural, suicidio o infarto: cuatro en Culiacán, una en Mazatlán y una en Ahome.

Reynalda Isabel Mendoza Osuna, visitadora general, indicó que, ante la situación de violencia, algunos internos han solicitado ser reubicados y que, aunque no existen denuncias formales por agresiones de custodios durante revisiones, sí se han recibido manifestaciones verbales.

La CEDH atribuyó la permanencia de objetos prohibidos, como teléfonos, antenas y armas, a un deficiente control interno y a las condiciones del edificio de Aguaruto, que facilita su ocultamiento.

El organismo advirtió que, mientras continúe el conflicto entre facciones criminales, es poco probable que la situación mejore al interior del sistema penitenciario estatal.

En los últimos 10 años la penitenciaría estatal de Aguaruto ha reprobado en seis informes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, un diagnóstico anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 2014 al 2024 el penal de Aguaruto ha manejado calificaciones reprobatorias en 6 años no consecutivos, mientras que su más alta calificación ha sido de 6.76 y fue el año pasado.