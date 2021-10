Reconoce Coparmex logros en el Congreso de Sinaloa, pero también insuficiencias

El Centro Empresarial de Sinaloa consideró que en la anterior Legislatura del Congreso del Estado se registraron avances en la apertura de la participación ciudadana para la reforma de leyes, aunque también, hizo falta atender otras prioridades.

En un posicionamiento público, señaló que el Centro Empresarial de Sinaloa considera que se presentaron algunos avances y cambios positivos, además de algunas insuficiencias.

“Primeramente, celebramos la apertura que se tuvo en este período mediante la inclusión de la sociedad civil en la Reforma a la Ley de Obras del Estado de Sinaloa, a través de los ‘Foros Ciudadanos’, lo cual resultó ser un ejercicio ejemplar de colaboración ‘Sociedad y Gobierno’”, asentó.

Así mismo, agregó, se reconoce la disposición mostrada en atender las peticiones ciudadanas para la Reforma a la Ley Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, donde quedaron plasmadas las modificaciones solicitadas por parte de la sociedad civil.

Sin embargo, agregó, se tiene deben mencionar algunos aspectos que, a su juicio pudieron haberse cristalizado en beneficio de la sociedad sinaloense.

“La NO eliminación del llamado Veto de Bolsillo, con lo que dejan al Ejecutivo Estatal la facultad de NO publicar la Ley que él no quiera. Este tema es fundamental si queremos un sistema legislativo dinámico, plural y moderno. Esta debió ser la primer Ley aprobada en 2018”, destacó.

Además, señaló que la 63 Legislatura estuvo conformada en su mayoría por integrantes de un Partido Político distinto al de Gobierno Estatal, y no se apreció claramente su función de contrapeso político.

En el comunicado, expuso que no obstante los esfuerzos que el organismos hizo de cabildeo y socialización ante esta Legislatura, se observó que no se le dio trámite a la Iniciativa de Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, siendo ésta de gran trascendencia para el desarrollo integral de Sinaloa.

Se llevó a cabo una Reforma a la Ley de Residuos del estado de Sinaloa, agregó, donde en lugar de promover una “Economía Circular”, optó por la prohibición de productos plásticos no biodegradables, aún sin contar con alternativas viables a éstos.

“Esperamos que la 64 Legislatura, la cual está iniciando funciones, tome en cuenta los avances en materia de apertura ciudadana de sus antecesores, y a su vez, asuman con responsabilidad y visión de futuro los retos y compromisos que como representantes del pueblo de Sinaloa han adquirido”, asentó.