Reconoce el Gobierno Federal la calidad del Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS; le brindará el apoyo PROFEST 2026

La calidad y el compromiso con la difusión cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fueron reconocidos a nivel nacional, luego de que el Festival Internacional Universitario de la Cultura fuera seleccionado por las Comisiones Dictaminadoras del PROFEST para recibir el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2026.

El doctor Homar Medina Barreda, director general de Extensión de la Cultura, destacó que este logro reafirma la excelencia de las muestras que la centenaria institución realiza año con año, en cumplimiento con su misión de acercar las artes a todos los sectores y generar un impacto positivo en la sociedad.

“La Universidad estuvo muy atenta para concursar por estos apoyos que brinda la Secretaría de Cultura Federal a través del programa PROFEST. Nos propusimos competir y tuvimos la dicha de ser seleccionados entre un gran número de instituciones culturales, gubernamentales y sociedades civiles”, comunicó.

Resaltó que la obtención de este apoyo de 750 mil pesos, otorgado tras una rigurosa evaluación, sitúa a la máxima fiesta anual de la UAS como uno de los referentes culturales con mayor trayectoria en el país, lo que permitirá fortalecer la oferta artística brindada a la población sinaloense.

“Fue muy satisfactorio haber logrado esta meta tan importante para la Dirección General de Extensión de la Cultura y para la propia universidad. Significa mucho porque reconoce la calidad del festival y marca un precedente que nos llena de orgullo”, expresó.

Medina Barreda subrayó que formar parte de la selecta lista de festivales beneficiados permitirá contar con un programa de actividades diverso, así como potenciar el alcance de la XXXI edición del Festival Internacional Universitario de la Cultura, llegando a más rincones del estado.

“Agradecemos al Gobierno Federal y a la Secretaría de Cultura por apoyar este festival con más de 31 años de historia. Nos sentimos muy contentos de que se haya aprobado este recurso para la UAS; es un reconocimiento al trabajo realizado desde la fundación de este encuentro cultural”, manifestó.