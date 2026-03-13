Reconoce Gámez Mendívil a Grupo Coppel como aliado en el desarrollo de Culiacán

CULIACÁN._ Al participar en la inauguración del Club Deportivo Coppel Valle Alto, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil reconoció el compromiso social de Agustín Coppel Luken y de Grupo Coppel.

El Alcalde los catalogó como aliados en el desarrollo económico, la cultura, el deporte y la promoción de valores en Culiacán y en todo México.

En su mensaje ante ejecutivos de Grupo Coppel, colaboradores y socios, Gámez Mendívil compartió que su administración mantiene una colaboración constante con el consorcio sinaloense en diversos proyectos, como la Feria Internacional del Libro Culiacán, además de los trabajos relacionados con el proyecto de la Plazuela Álvaro Obregón junto con la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa.

“La responsabilidad social de Grupo Coppel se ve manifiesta en proyectos como este, que si bien está pensado para los más de 17 mil trabajadores y trabajadoras, también beneficia a las familias que diariamente transitan por este espacio y que ahora cuentan con un nuevo lugar recreativo en Culiacán”, enfatizó.

Gámez Mendívil agradeció el esfuerzo que, desde el liderazgo de Agustín Coppel, se impulsa en favor de la sociedad culiacanense, ya que el objetivo común es que la ciudadanía pueda vivir con una mejor calidad de vida.

En ese sentido, edil destacó que desde el inicio de su administración se ha contado con el respaldo de Agustín Coppel y, en general, de Grupo Coppel.

“Es darnos cuenta de que tenemos un gran aliado como sociedad; un gran aliado en el desarrollo económico, cultural, deportivo y en la promoción de valores”, detalló.

Juan de Dios Gámez Mendívil reconoció a título personal al empresario sinaloense y le deseó el mayor de los éxitos a este proyecto, reiterando además el compromiso de continuar avanzando conjuntamente en el proyecto de la Plazuela Álvaro Obregón.

Agustin Coppel Luken compartió que la inauguración del Club Deportivo Coppel Valle Alto representa un paso significativo en el compromiso con Sinaloa, con Culiacán y con todo México.

“Este espacio ya tiene vida propia. Las familias ya han comenzado a disfrutar y a sentir como suyas las instalaciones, lo que confirma que el club tiene sentido y propósito”, indicó el empresario al destacarlo como un símbolo de la salud y de la convivencia social.

Durante la exposición técnica del proyecto, el arquitecto Jorge Covarrubias agradeció la confianza de Grupo Coppel y de Agustín Coppel por impulsar un espacio verde de más de 14 hectáreas, en beneficio de más de 17 mil colaboradores del grupo y de la sociedad culiacanense en general al poner a disposición canchas deportivas como de fútbol y básquetbol, albercas, pista de tartán, pabellones para eventos sociales, un restaurante y todo un corredor ecológico.