Reconoce Gámez Mendívil que seguridad sigue siendo ‘una tarea’ pendiente en Culiacán

Pese a los esfuerzos y al reforzamiento de estrategias, la seguridad en Culiacán continúa siendo “una tarea” pendiente, reconoció el Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, tras cuestionarle sobre que la ciudad se mantiene entre las primeras a nivel nacional en percepción de inseguridad, de acuerdo con la más reciente encuesta del Inegi.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en diciembre de 2025 el 88.1 por ciento de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en Culiacán.

La cifra se mantuvo sin cambios respecto a septiembre del mismo año, aunque registró una disminución de dos décimas de puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2024.

“Sigue siendo nuestra prioridad [la seguridad] dentro de nuestra agenda de trabajo y que ahí está el reflejo, la gente lo sabemos bien que ahí está el pendiente, la tarea sigue sigue pendiente”.

“No se ha dejado de hacer en ningún momento el trabajo, se siguen implementando, reforzando estrategias, pero sigue siendo aún una tarea que aún no termina”, reconoció.

El Alcalde señaló que este tipo de mediciones reflejan el sentir social de la ciudadanía y una realidad que no se desconoce en la capital sinaloense.

Reconoció que Culiacán ha atravesado por un periodo complejo en materia de seguridad y que la tarea aún no está concluida.

“Siempre lo hemos mencionado de esa encuesta y de todas las encuestas de cualquier naturaleza, al final del día es una respuesta, un sentimiento social”, señaló.

“Si algo sabemos en Culiacán es lo que hemos sufrido durante todo este tiempo y que la tarea no está concluida en materia de seguridad. Seguimos trabajándolo, sabemos bien, lo vivimos, lo reconocemos en el día a día”, aseguró.

Desde hace 17 meses, Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad derivada de una pugna interna al interior del Cártel de Sinaloa, desatada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y su posterior detención en Estados Unidos.

Este periodo, que se remonta al 9 de septiembre de 2024, ha estado marcado por una escalada de violencia casi cotidiana en Culiacán, con registros constantes de homicidios dolosos, ataques armados contra negocios y privaciones ilegales de la libertad, una situación que también se ha extendido a municipios de la zona sur del Estado.