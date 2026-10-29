Reconoce Gobernadora policías locales debilitadas en Sinaloa; crean plan para fortalecer corporaciones

Las policías estatal y municipales de Sinaloa se encuentran debilitadas y con capacidades reducidas, reconoció la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

“Lamentablemente, la Policía Estatal de Sinaloa y las municipales fueron desmanteladas. Por eso tenemos muy disminuidas las policías”, declaró.

Tras la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Mandataria señaló que el Gobierno estatal trabaja en un plan para fortalecer las corporaciones, incrementar el número de elementos y mejorar sus capacidades operativas.

Domínguez Nava explicó que recuperar el estado de fuerza que requieren Culiacán, Mazatlán y el resto de Sinaloa requiere generar condiciones presupuestales para incorporar más policías.

Como medida de apoyo en Mazatlán, indicó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya colaboran en tareas de la Policía Municipal mientras se trabaja en la recuperación de las capacidades de esa corporación.

“Para que pueda reforzar con tareas de la Policía Municipal, en tanto que Sinaloa genera las condiciones presupuestales para que podamos tener más policías municipales y más policías estatales”, dijo.

La Gobernadora reconoció que recuperar el número de agentes necesarios requiere una planeación que permita atender las necesidades de personal y operación de las corporaciones.

“Para remontar la capacidad presupuestal y volver a tener los policías que requiere Mazatlán, que requiere Culiacán, que requiere el Estado, pues nos lleva a un plan que es en lo que estamos trabajando, lo estamos trazando”, expresó.

La reunión con García Harfuch también contempló la revisión del funcionamiento del C4 y una inversión para fortalecer sus capacidades tecnológicas, con la intención de iniciar antes de finalizar el año la primera fase de su transformación en un C5.