En su mensaje al concluir la presentación del proyecto de seguridad para Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que la violencia en la entidad no está superada y que continúan registrándose hechos que afectan a las familias y alteran la vida cotidiana de la población.

Domínguez Nava señaló que, aunque los gobiernos federal y estatal trabajan en una estrategia para recuperar la paz, todavía hay pendientes en materia de seguridad.

“En todo momento, los gobiernos de la Federación y del Estado hemos dicho que la situación de violencia no está superada. Lamentablemente se siguen registrando situaciones de violencia que disminuyen y lastiman familias y hogares, y es inaceptable la muerte”, expresó.

Añadió que incluso un solo homicidio debe considerarse inaceptable, por lo que llamó a mantener los esfuerzos para alcanzar la pacificación de Sinaloa.