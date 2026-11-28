En su mensaje al concluir la presentación del proyecto de seguridad para Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que la violencia en la entidad no está superada y que continúan registrándose hechos que afectan a las familias y alteran la vida cotidiana de la población.
Domínguez Nava señaló que, aunque los gobiernos federal y estatal trabajan en una estrategia para recuperar la paz, todavía hay pendientes en materia de seguridad.
“En todo momento, los gobiernos de la Federación y del Estado hemos dicho que la situación de violencia no está superada. Lamentablemente se siguen registrando situaciones de violencia que disminuyen y lastiman familias y hogares, y es inaceptable la muerte”, expresó.
Añadió que incluso un solo homicidio debe considerarse inaceptable, por lo que llamó a mantener los esfuerzos para alcanzar la pacificación de Sinaloa.
Domínguez Nava sostuvo que la crisis de seguridad responde a un problema estructural acumulado durante décadas, con dimensiones locales e internacionales, y defendió la estrategia implementada por los gobiernos federal y estatal.
En su mensaje, reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa, particularmente mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y las inversiones destinadas a la entidad.
También manifestó su respaldo a la política de seguridad nacional y a la defensa de la soberanía, al señalar que la cooperación internacional no debe significar subordinación.
“Sí a la cooperación, no a la subordinación”, expresó.
La Gobernadora convocó además a los sectores productivos y sociales a sumar esfuerzos desde sus respectivos ámbitos para contribuir a la recuperación de la tranquilidad y atender los problemas económicos que enfrenta el estado como consecuencia de la coyuntura de violencia.
Consideró necesario construir una narrativa de paz, fortalecer el diálogo y evitar la difusión de manipulaciones sobre la situación de Sinaloa.
Finalmente, reiteró que la pacificación es una responsabilidad constitucional de los gobiernos y pidió a la población caminar en conjunto para recuperar la tranquilidad.
“Estamos trabajando todos los días por combatir la violencia. Es nuestra responsabilidad y obligación constitucional”, sostuvo.