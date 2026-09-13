Reconoce Gobernadora reto de fortalecer las fuerzas de seguridad de Sinaloa

CULIACÁN._ Sinaloa tiene el reto de fortalecer y eficientar las capacidades de sus propias fuerzas de seguridad para avanzar en la recuperación de la tranquilidad, reconoció la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La Mandataria estatal señaló que el Gobierno de Sinaloa continúa trabajando en la elaboración de un plan de seguridad y recuperación económica, para el cual se ha buscado escuchar las propuestas de distintos sectores.

Explicó que recientemente sostuvo reuniones por separado con dirigentes de Coparmex de Guasave, Los Mochis y Culiacán, y que próximamente se reunirá con la dirigente de Coparmex Mazatlán.

Domínguez Nava indicó que la intención es que el plan no sea elaborado únicamente desde la perspectiva del Gobierno, sino que incorpore las necesidades y propuestas de diferentes sectores de la sociedad.

“Nosotros queremos que no sea un plan integral visto solamente desde la visión del Gobierno, sino en esta escucha que queremos tener de manera permanente”, expresó.

Sin embargo, señaló que uno de los aspectos centrales del replanteamiento será reforzar las capacidades de seguridad estatales.

La Gobernadora reconoció el papel que ha tenido el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas durante la crisis de seguridad que atraviesa el estado.

“Agradecemos mucho y ha sido muy valiosa la colaboración de la Federación, sin el esfuerzo de las Fuerzas Armadas no podríamos estar recuperando la tranquilidad en Sinaloa”, dijo.

No obstante, Domínguez Nava consideró que el Estado debe asumir el reto de mejorar sus propias capacidades.

“Tenemos que reconocer es que tenemos el reto de eficientar, fortalecer nuestras capacidades en Sinaloa. Ese es un aspecto central”, sostuvo.

La Mandataria agregó que todavía se encuentran revisando distintos aspectos que podrían plantearse a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán el próximo 20 de septiembre, particularmente en materia de seguridad y recuperación económica.