$!Reconoce Gobierno de Culiacán a ciudadanos ejemplares con el Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026

CULIACÁN._ En reconocimiento a ciudadanas y ciudadanos cuyas acciones representan un ejemplo de esfuerzo, solidaridad y compromiso con la comunidad, el Ayuntamiento de Culiacán realizó la ceremonia de entrega del Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2026, durante una sesión solemne de Cabildo encabezada por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal. Durante el acto se presentaron videos con las historias de vida y aportaciones de cada una de las personas seleccionadas, para posteriormente realizar la entrega de los reconocimientos correspondientes a las cinco categorías de esta edición. Los galardonados fueron Magaly Mikelina Angulo Beltrán, en la categoría Familia Monoparental Ejemplar; Othón Echavarría Rodríguez, Persona Adulta Mayor en Etapa Productiva; Claudio Daniel Meza López, Persona con Discapacidad; Álvaro Zamorano Flores, Persona Productiva Rehabilitada de Alguna Adicción; y María Dinorah Valenzuela Valenzuela, Niña, Niño o Adolescente Ejemplar.





En su mensaje, la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal destacó que el Premio Coltzin permite visibilizar historias que, desde diferentes ámbitos y circunstancias, han contribuido positivamente a la sociedad culiacanense. “Hoy nos reúne algo muy bonito, reconocer a personas que desde sus propias historias han dejado una huella muy positiva en nuestra ciudad”, expresó. La Alcaldesa reconoció particularmente la fortaleza y labor de Magaly Angulo en favor de las personas sordas; la trayectoria de Othón Echavarría en el arte, la docencia, la comunicación y la preservación de la memoria de Culiacán; así como el trabajo de Claudio Daniel Meza para impulsar la Lengua de Señas Mexicana como una herramienta de inclusión. Asimismo, resaltó la labor de Álvaro Zamorano, quien ha transformado su experiencia de vida en esperanza y acompañamiento para otras personas, y la trayectoria de María Dinorah Valenzuela, quien desde pequeña ha mantenido una participación activa en distintos espacios ciudadanos. “Ese es el sentido de este Premio Coltzin, reconocer a quienes con su esfuerzo, solidaridad y ejemplo contribuyen a construir una mejor comunidad”, señaló Ramos Villarreal, quien agradeció también a las familias de los homenajeados por acompañarlos en sus respectivos procesos. El Regidor y presidente de la Comisión de Acción Social y Cultural, Luis Alonso García Corrales, informó que en la convocatoria participaron 32 ciudadanas y ciudadanos, de quienes fueron seleccionadas cinco personas, una por cada categoría.







“Una ciudad también se transforma desde la escuela, desde la cultura, desde el trabajo, desde las organizaciones, desde la solidaridad y desde cada ciudadano que decide hacer algo por los demás”, manifestó. García Corrales destacó que el reconocimiento, realizado en el marco del 495 aniversario de Culiacán, busca también convertir las historias de los galardonados en ejemplos que puedan compartirse con estudiantes y otros sectores de la sociedad. “Culiacán necesita más ciudadanos como ustedes, ciudadanos que no esperen a que alguien más les resuelva los problemas, sino que decidan involucrarse, aportar y construir”, expresó. En representación de las cinco personas reconocidas, María Dinorah Valenzuela Valenzuela, galardonada en la categoría Niña, Niño o Adolescente Ejemplar, agradeció al Ayuntamiento y destacó que detrás de cada reconocimiento existe una historia marcada por el esfuerzo, las dificultades, la perseverancia y la decisión de actuar ante las circunstancias. La joven enfatizó que niñas, niños y adolescentes no solamente representan el futuro de la sociedad, sino que tienen capacidad para participar y generar cambios desde el presente. “No tenemos que esperar a crecer para ayudar, no tenemos que esperar a tener un cargo para servir, no tenemos que esperar a ser adultos para tener voz”, afirmó. María Dinorah señaló que recibir el Premio Coltzin representa también una responsabilidad para continuar aprendiendo, trabajando y procurando que los logros personales puedan inspirar a otras personas.



