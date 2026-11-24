La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que el operativo de seguridad realizado el pasado 20 de noviembre en Guasave tuvo un costo de cuatro elementos del Ejército muertos, aunque calificó como positivo el resultado de la intervención de las fuerzas federales.

Durante su intervención en un acto oficial en Culiacán, Domínguez Nava se refirió a los hechos registrados en Guasave, donde el despliegue de las corporaciones de seguridad generó temor y pánico entre la población, además de daños materiales.

Sostuvo que, pese a las afectaciones, no hubo civiles lesionados y aseguró que los gobiernos y las instituciones de seguridad brindaron acompañamiento y condiciones para que la población pudiera desplazarse de manera segura.

Sin embargo, su posicionamiento también dejó expuesto el costo humano que implican los operativos de seguridad en Sinaloa, particularmente por la muerte de cuatro militares durante las acciones del 20 de noviembre.

Domínguez Nava destacó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las fuerzas federales a las tareas de seguridad en la entidad, además de señalar que el equipamiento entregado a las corporaciones fortalece las instituciones estatales.

La Gobernadora cerró su intervención con una defensa de la estrategia de seguridad y el compromiso de continuar con su implementación.

“Cumplir con la estrategia de seguridad es cumplir con la patria... Por amor al pueblo estaremos cumpliendo”, expresó.

La declaración ocurre en un contexto en el que Sinaloa mantiene una crisis de seguridad, con operativos de fuerzas federales y estatales que no han evitado que la población enfrente episodios de violencia, temor y restricciones a sus actividades cotidianas.