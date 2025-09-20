$!Reconoce Grupo Parlamentario de Morena deuda con población ante la crisis en Sinaloa

A un año de rendir protesta, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado reconoció tener una deuda pendiente con la ciudadanía en medio de la crisis que vive Sinaloa.

La coordinadora de Morena en el Parlamento, María Teresa Guerra Ochoa, resaltó que como facción mayoritaria encabezan la Legislatura que más ha modificado el Código Penal.

Esto, apuntó, como su aportación desde el Poder Legislativo para incrementar las penas contra delitos como homicidios y robos de vehículos.

“Hay deuda pendiente, hay exigencia social y en ese sentido entendemos la exigencia, han sido meses muy complejos, pero hemos puesto siempre nuestro esfuerzo”, admitió Guerra Ochoa.