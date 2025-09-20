$!Reconoce Grupo Parlamentario de Morena deuda con población ante la crisis en Sinaloa

A un año de rendir protesta, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado reconoció tener una deuda pendiente con la ciudadanía en medio de la crisis que vive Sinaloa.
La coordinadora de Morena en el Parlamento, María Teresa Guerra Ochoa, resaltó que como facción mayoritaria encabezan la Legislatura que más ha modificado el Código Penal.
Esto, apuntó, como su aportación desde el Poder Legislativo para incrementar las penas contra delitos como homicidios y robos de vehículos.
“Hay deuda pendiente, hay exigencia social y en ese sentido entendemos la exigencia, han sido meses muy complejos, pero hemos puesto siempre nuestro esfuerzo”, admitió Guerra Ochoa.
“Somos la Legislatura que más ha tocado el Código Penal. Hemos hecho esfuerzo pero no dejamos de reconocer que hay deuda pendiente.
Afirmó que con este ejercicio de presentar sus resultados refuerzan el sistema democrático.
“Es un fortalecimiento de la transparencia y fortaleciendo la transparencia también fortalecemos la democracia.
La Legisladora aseguró que dentro de la bancada morenista mantienen buena colaboración, tanto para desarrollar el trabajo parlamentario como para respaldar al Poder Ejecutivo federal y estatal.
“Hay una unidad en el grupo, no solamente abrazamos el proyecto de Morena, no solamente apoyamos a la Presidenta y al Gobernador, hacemos equipo al interior de la Legislatura”.
“Como familia, somos unidos, pero somos diversos”, enfatizó Tere Guerra.