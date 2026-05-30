$!Reconoce la UAS a estudiantes destacados por su excelencia académica y logros nacionales

Con historias de esfuerzo que trascienden las aulas, jóvenes de diversas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron los protagonistas de la Ceremonia de Reconocimiento número 43 al Mérito Académico del Bachillerato Universitario 2026 “Rafael Buelna Tenorio”. En un encuentro que celebró la disciplina y la constancia, los galardonados compartieron las claves que los han llevado a convertirse en referentes estudiantiles de la entidad.

Para Nicolás Stamatis, de la Preparatoria Augusto César Sandino, el camino al éxito no admite distracciones. Con una rutina que exige entre dos y tres horas diarias de estudio profundo, el joven resaltó que el respaldo de su familia y sus maestros ha sido el motor para obtener nuevamente este distintivo. “Si quieren conseguir algo, tienen que esforzarse y trabajar duro”, sentenció.





Desde el norte del estado, Silvana Juliette Hernández Vargas, alumna de la Preparatoria Guasave Diurna, describió su galardón como el fruto de largas jornadas de preparación académica. “Que se esfuercen mucho, que todo se puede lograr”, compartió. También hizo hincapié en que el apoyo institucional de la UAS, que incluyó desde la guía docente hasta recursos para traslados, fue fundamental para mantener el enfoque en sus objetivos. La excelencia de estos bachilleres no solo brilla a nivel local, sino que ha puesto el nombre de Sinaloa en el podio nacional.





Es el caso de Jesús Fernando Aguilar Álvarez, de la Preparatoria El Rosario, quien ha destacado como preseleccionado en la Olimpiada Nacional de Química tras obtener una medalla de plata. “Es un esfuerzo conjunto entre familia, maestros y la institución”, afirmó. Natalia de Jesús, también de la Preparatoria Guasave Diurna, se alzó con la medalla de oro en el Concurso Nacional Femenil de Matemáticas. “La universidad siempre nos ha brindado sus espacios para desarrollar proyectos y entrenarnos”, señaló.



