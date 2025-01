Reconoce Rector de la UAS compras a sobreprecio

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, reconoció que la institución ha realizado compras de diversos artículos a sobreprecios, pues es la única manera en que la casa de estudios puede mantener sus operaciones.

Señaló que la situación financiera de la universidad es complicada, y como muestra de ello, lograron cubrir el pago de las últimas quincenas y aguinaldo del 2024 a sus trabajadores con apoyo del Gobierno del Estado, pero dejaron de atender otros compromisos que tiene la UAS.

En ese sentido, explicó que la institución acuerda con los distintos proveedores para que les permita pagar los productos en plazos.

“Tenemos muchos pendientes ahorita, sobre todo el tema, lo comentaba con el Gobernador en diciembre, el tema de los proveedores, pues, que estamos muy ahorcados porque nosotros apenas salimos con el pago del aguinaldo y de las quincenas, pero no pudimos pagar en diciembre el tema del Seguro Social, el tema de Infonavit, el tema del SAT. Eso lo dejamos pendiente para empezar a pagar en enero, febrero, dependiendo de cómo vayan llegando los recursos.

“Sí, pero ya lo de los proveedores nosotros siempre hemos tenido ese compromiso por parte de ellos, de que pues nos aguantan. Desgraciadamente nos critican porque dicen que compramos más caro de lo que es precio mercado, pues sí, sí compramos más caro, pero si usted me va a fiar para pagar en dos años, no me va a fiar a precio de ese momento.

“Pero es la única manera que tiene la universidad para poder operar en los municipios”, aseguró el Rector Madueña.

Indicó que la UAS arrastra una deuda aproximada de 200 millones de pesos únicamente con los proveedores, además de las que tienen con otras instancias, como el Servicio de Administración Tributaria.

Como ejemplo de estas deudas, apuntó que uno de los proveedores es de aires acondicionados.

“(Deuda) con los proveedores tenemos, además de las instituciones con las que nos dan el servicio para que operen las escuelas, no menos de 200 millones de pesos”, dijo.

A través de diversas investigaciones, Noroeste ha evidenciado diversas compras a sobreprecios de parte de la UAS en favor de una red de proveedores ligadas a la familia de su ex Rector y político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que superan los 700 millones de pesos en compras a sobreprecio y saltándose los procesos legales de licitación pública.

Mediante estos acuerdos, la universidad adquirió desde aires acondicionados, productos cárnicos, inmobiliario o productos electrónicos a precios por encima de lo que se cotizaban en el mercado.

Al mismo tiempo, la Fiscalía de Sinaloa comenzó investigaciones en contra de los comités de adquisiciones de la UAS en los periodos rectorales de Juan Eulogio Guerra Liera y el propio Jesús Madueña, que arrojaron hasta ocho vinculaciones a proceso y medidas cautelares que iban desde el pago de garantías económicas por dos millones de pesos, hasta la separación temporal del cargo.

En torno al estado financiero de la universidad, advirtió que cada quincena deben erogar 246 millones de pesos, y en inicios de año se complica porque el Convenio Financiero entre UAS y Federación tarda en reflejarse en las arcas de la institución.

Por ello, mencionó que el Estado apoyará con los primeros pagos del año a sus trabajadores.

“Pues la quincena son 246 millones de pesos, nada fácil, es complicado, pues tenemos también el compromiso ya del señor Gobernador de que nos adelantaría, verían la manera de ver cómo conseguir para adelantarnos y ya después se nos descuenta del subsidio”, comentó Madueña Molina.