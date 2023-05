Los hermanos Arellano Hernández han establecido una relación cercana al Gobierno de Sinaloa en calidad de empresarios, reconoció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández son empresarios y propietarios de Grupo Arhe, que comprende empresas dedicadas al turismo, infraestructura y deportes, con sede en la ciudad de Mazatlán.

El 23 de mayo la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra 61 funcionarios presuntamente relacionados con el caso de Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública, entre los que se encuentran María y David Hernández Ramos, madre y tío de los hermanos Arellano Hernández.

“Sí, todos los empresarios han estado cercanos a mí, finalmente como no soy investigador ni he sido de la Fiscalía ni nada no conozco cuáles serían sus antecedentes”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Yo antes de ser Gobernador no los conocía”.

Opinó que al existir una orden de aprehensión la FGR tendría los elementos suficientes para deslindar responsabilidades.

“Pues ahí están las órdenes de aprehensión. Seguramente hay los elementos suficientes porque cuando un juez otorga la orden de aprehensión es porque hay los elementos suficientes”, comentó.